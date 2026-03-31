Pahalıya patladı

Lefkoşa’da bir süpermarketten 2 bin 139 TL değerinde kozmetik ürün çalan 23 yaşındaki Suriye uyruklu zanlı R.A.J. (K) kamera görüntülerinden tespit edilerek tutuklandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme; zanlının 70 bin TL nakit teminat ödeyerek, tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmasına emir verdi.

Mahkemede olguları aktaran Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru; zanlının 20 Mart tarihinde Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren bir süpermarketten 2 bin 139 TL değerinde jel kremi, diş beyazlatıcı kalemi ve leke karşıtı aydınlatıcı serumu çaldığını söyledi. Polis, kozmetik ürünleri çantasının içerisine gizleyip market dışına çıkarmak suretiyle çalan zanlının kamera görüntülerinden tespit edildiğini kaydetti. Zanlının ikametgâhında yapılan aramada söz konusu ürünlerin kullanılmış halde bulunarak emare alındığını mahkemeye aktaran polis, yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade etti.

Polis memuru; zanlının suçunu kabul ettiğini ve ülkede öğrenci izni ile bulunduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve 70 bin TL nakdi teminat yatırmasına emir verdi.