‘Babamı kurtarın’ diye yalvardı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Geçitkale’de, trafo merkezinin bir kilometre yakınlarında özel bir arazi içerisinde parselasyon çalışması yapıldığı esnada, vinçli aracın yüksek gerilim hatlarına temas etmesi sonucu 43 yaşındaki Erol Demir, 10 bin voltluk akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Acı olayda, akıma kapılan babasını kurtarmaya çalışan 15 yaşındaki oğlu Aras Demir de elektrik akımına kapılarak hafif yaralandı.

Geçitkale Sağlık Ocağı’nda ambulans olmadığı için Demir, yoldan geçen bir araca bindirilerek Akdoğan’dan gelecek ambulansa bindirilmek üzere Dörtyol Çemberi’ne götürüldü.

Orada Öykü Zort isimli bir vatandaş kalp masajı yaptıktan 10 dakika sonra ambulans geldi. Bu esnada Aras Demir kalp masajı yapan Zort’a “Ne olur babamı kurtarın” diyerek gözyaşı döktü.

Erol Demir, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aras Demir ise Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından çocuk servisinde müşahede altına alındı.

Oğlu babasını kurtarmaya çalıştı

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; olay dün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Elektrik işleri yapan Demir, özel bir şirketin parselasyon işleri için Geçitkale’de trafo merkezinin bir kilometre yakınlarında, özel bir araziye gitti. Yanına oğlunu da alan Demir, vinçli aracın yüksek gerilim hatlarına temas etmesi sonucu, 10 bin voltluk akıma kapıldı.

Babasının akıma kapıldığını gören 15 yaşındaki Aras Demir, babasını kurtarmaya çalıştığı esnada akıma kapıldı.

112 Acil Servis arandı ancak Geçitkale Sağlık Ocağı’nın ambulansının içeride olmadığı anlaşıldı. Olay yerine Akdoğan Sağlık Merkezi’nden ambulans yönlendirildi.

Arkadaşları, zaman kazanmak için Demir’i pick-up aracın arka kısmına koyarak, Dörtyol Çemberi’nde Akdoğan’dan gelecek ambulansla buluşmak üzere yola koyuldu. Demir’in oğlu Aras da aynı araca bindirildi. Dörtyol Çemberine varıldıktan sonra ambulansın gelmesi beklendi.

'Abla lütfen babamı kurtar'

Bu arada iş insanı Öykü Zort, pick-up aracın arka koltuğunda bulunan Demir’e dakikalarca kalp masajı yaptı.

Yaşanan zor anları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anlatan Zort şunları akardı:

“Erol Demir’i bir beyaz pick-up'ın arka koltuğunda Dörtyol çemberine getirdiler ve ben araçta, can havliyle dakikalarca kalp masajı yaptım. Umut yok deseler de nabız yok deseler de o kaosun, o büyük feryadın içinde soğukkanlılığımı korumaya çalışarak dakikalarca kalp masajı yaptım. Kalp masajı yapmak, ambulans gelene kadar o kalbe ve beyne oksijen gitmesini sağlayan, ölümle yaşam arasındaki o ince çizgidir. Ben o çizgiyi tutmaya çalıştım. Keşke kurtarabilseydim. Böyle hayati durumlarda saniyeler bile önemli. Ambulans 10 dakika sonra ve sadece tek bir tane geldi. Bir can göz göre göre gitti.

Yanında oğlu Aras vardı. Aras'ın canlı canlı o ana şahit olup bana 'Abla lütfen babamı kurtar' diye haykırışı hala kulaklarımda, ömrümce de çıkmayacak.

Aras da akımdan etkilenmiş ama o an onun haykırışlarından biz fark etmedik, sakinleştirmeye çalışırken bile babam o benim diyordu.

Sağlık durumunun iyi olduğunu şu anda müşahede altında tutulduğunda yakın olarak takip ediyorum.

Elimden geldiğince de yanında olacağım değerli doktorlarımız ve hemşirelerimiz şu anda kontrol amaçlı onu orada tutuyorlar. Mekanın cennet olsun, o masum evladının feryadını ve bu ihmali hiç unutmayacağım.”

Hastaneye kaldırılan Demir hayatını kaybederken, oğlu Aras tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis soruşturması başlatıldığı belirtildi.

Elektrik Kurumu açıklama yaptı

Bu arada Elektrik Kurumu’nun, grev nedeniyle hizmet alımı yaptığı iddiası üzerine yapılan açıklamada, söylemlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Kurumdan yapılan açıklamada “ söz konusu olayın grev nedeniyle, herhangi bir arıza veya özel hizmet alımı sonucunda yaşandığı iddiaları tamamen gerçek dışıdır” denildi.