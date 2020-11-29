“40 bin vatandaşımız Kıbrıs’ta yaşıyor”

Romanya’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Daniela – Mariana Sezonov-Tane, 40 bin Romanya vatandaşının adada ikamet ettiğini açıkladı.

Son yıllarda iki ülke arasında üst düzeyde yapılan temaslardan memnuniyet getiren Büyükelçi, ticari ilişkilerin istikrarlı bir şekilde geliştiğini, bunun daha da güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Büyükelçi, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Romanya’da yatırım yapan en önemli ülkelerden biri olduğunu ve dördüncü sırada bulunduğunu da söyledi.

Romanya’nın ‘Büyük Birlik Günü’ münasebetiyle bir makale kaleme alan Büyükelçi Daniela – Mariana Sezonov-Tane, ülkesinin uluslararası hukuka saygı duymasını ve dayanışmanın sağlanmasını daima destekleyen Kıbrıs’ın karşı karşıya bulunduğu sorunları bildiğini ifade etti.

Büyükelçi Sezonov-Tane, makalesinde; Kıbrıs’ın iki toplumlu, iki bölgeli federal bir çözüm çerçevesinde yeniden birleşmesini desteklediğini belirterek, bunun başarılması için müzakerelerin yeniden başlamasını diledi.

Büyükelçi Sezonov-Tane; Rum lideri Nikos Anastasiadis ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunundaki çabalarını desteklediğini vurguladı.

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020, 04:13