Dikkat artış var!

Suna ERDEN

Başkent Lefkoşa'da alkolü fazla kaçıran yabancı uyruklu üç kişi dün sabah saatlerinde hem taşkınlık yaparak etrafa rahatsızlık verdi hem de kendilerini uyaran polislere saldırdı. İçkinin verdiği cesaretle efelenen yabancı uyruklu Clement Ushie Okolice, Agbor Fambong Clinton ve Enakeno Wisdom Ekere, polis tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Karakolda ifadeleri alınan zanlılar dün de tutukluluk talebi ile Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Vatandaşlar son dönemde benzeri olayların arttığına dikkat çekerek duruma tepki gösterdi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Güralp Kırcalılar huzurda bulunan zanlıların 28 Kasım 2020 tarihinde saat 00.15 raddelerinde Lefkoşa'da umumi bir yer olan Girne Caddesi üzerinde sarhoş vaziyette yüksek sesle bağırıp çağırdıkları esnada Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şubede görevli polis memuru Aykut Özkan ve İbrahim Toz tarafından uyarıldıklarını aktardı. Kırcalılar, zanlıların uyarıları dikkate almayarak görevli polisleri iterek ellerini kollarını gelişi güzel sallayarak uygunsuz tavır harekette bulunduklarını söyledi.

Polisin yeleğini yırttı

Kırcalılar, akabinde zanlı Enakeno Wisdom Ekere, polis memuru İbrahim Toz'un üzerindeki polis yeleğini elleri ile çekip yırtılmasına sebebiyet vererek kasten ve kanunsuz olarak hasara uğrattığını mahkemeye aktardı. Polis yine Agbor Fambong Clinton’un görevli polislere yardım etmek isteyen Lefkoşa'da sakin Osman Varan'ın sağ gözüne yumruk vurarak ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Alkol testini de reddettiler…

Polis memuru Güralp Kırcalılar mesele ile ilgili olarak adı edilenler makul güç kullanılarak suçüstü gereği tutuklandıklarını ve mesele ile ilgili olarak zanlıların alkol testi yapmayı reddedip gözlerinin kırmızı olmasından hareketlerindeki dengesizlikten ve ağızlarından gelen kokudan alkollü oldukları anlaşıldığını belirtti. Polis zanlıların KKTC'de herhangi bir yasal statüsü bulunmadığını mahkemeye aktardı. Polis zanlıların hangi amaçla ülkede bulunduklarını araştırılacağını belirterek zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlılar aleyhine 2 günlük tutukluluk süresinin yeterli olacağını belirterek zanlıların 2 gün tutuklu beklemesine emir verdi.