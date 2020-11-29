İndirimler devam ediyor

Ömer KADİROĞLU

Dünya genelinde uygulanan ‘Black Friday’ kampanyasıyla bir miktar nefes alan mağaza sahipleri, indirim kampanyasını bugüne kadar uzattı.

Lefkoşa’nın en yoğun bölgelerinden olan Metropol, Dereboyu ve Yenikent’te faaliyet gösteren mağaza sahipleri, özellikle yabancıların indirimli satışlara büyük ilgi gösterdiğini belirtti. Pandemi krizinden bu yana işlerin çok kötü gittiğini belirten işletmeciler, Black Friday sayesinde bir miktar nefes aldıklarını kaydetti. Bazı vatandaşlar da indirimlerden yararlanmanın mutluluğunu yaşadı.

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Ne dediler?..

Abdullah Kâşif

“Black Friday nedeniyle çarşıda çok güzel indirimler var. Böylesi günlerde alışveriş yapmak isteyenler hem ucuz ürünler alıyor hem de ihtiyaçlarını giderebiliyor. Bu tür indirimleri ayda bir kez yapsalar çok daha iyi olacak.”

Derya Alp

“Satışlarımız güzel gidiyor. Black Friday gününde halkın avantajına olan indirimler yapıldığı için yoğun bir ilgi oldu. Aslında bir gün olarak değil biz erkenden başlatıp pazar gününe kadar bu indirimi sürdüreceğiz. Pandemi nedeniyle yaşanan durgunluk vardı ve bir nebze de olsa nefes aldık.”

Oğuz Kaan Yaradanakul

“Büyük bir ilgi ile karşı karşıyayız. Pandemi döneminde bir durgunluk vardı ancak Black Friday indirimleri ile bu durgunluğu bir nebze de olsa hareketliliğe çevirebildik. Bizler bu indirim etkinliğini Perşembe günü başlattık ve Pazar gününe kadar devam edecek.”

Ahmet Sözen

“İşlerimiz uzun bir süredir durgundu ve caddeler boştu. Ancak Black Friday nedeniyle durgunluk yerini canlılığa bıraktı. Black Friday gününe özel yapılan indirimler insanlar tarafından büyük bir ilgi gördü. Kampanyamız pazar günü (bugün) de sürdüreceğiz.”

Yasemen Koper

“Black Friday etkinliği ile çok fazla olmasa da bir canlılık oldu. Pandemi nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadık. Ama Black Friday nedeniyle bir miktar canlılık oldu. İndirim kampanyamızı pazar gününe kadar devam ettireceğiz.”

Sinem Erbekir

“Eskiye göre güzel bir hareketlilik vardır. Pandemi sürecinde Türkiye ve Güney’e geçişler olmadığı için bizim işlerimize olumlu bir yansıma olmuştur ve bu Black Friday etkinliği ile daha da güzel bir canlılık yaşıyoruz. Biz Black Friday indirimlerini ay sonuna kadar devam ettireceğiz.”

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020, 04:12