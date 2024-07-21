Limanda tutuklandı

Haspolat’ta faaliyet gösteren bir iş yerinde çalıştığı dönemde bir restorana vermiş olduğu ekmeklerin karşılığında aldığı 31 bin TL parayı çalan Derviş Hurma, ülkeden çıkış yapmak üzereyken yakalandı.

İşlediği suçtan dolayı 2023 yılı Ekim ayından beri aranan şahıs ilan edilen, önceki gün Girne Limanında tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olgular aktarılarak, ek süre talep edildi.

Polis, Derviş Hurma’nın 2023 yılı Temmuz - Ekim ayları arasında Haspolat’ta faaliyet gösteren Alex’in yeri isimli işletmede çalıştığı dönemde bir restorana vermiş olduğu ekmeklerin karşılığı olan toplam 31 bin 750 TL parayı tahsil ettikten sonra iş yerine teslim etmeyerek çaldığını aktardı. Polis, zanlının yapılan şikayet üzerine aranan şahıs ilan edildiğini ve 19 Temmuz 2024 tarihinde KKTC'den çıkış yapmak istediği esnada Girne Limanında görevli muhaceret personeli tarafından tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul onayladı.

