Onlar da Nijeryalı 

Girne’de bir üniversitenin otoparkı içerisinde gerçekleştirilen operasyonda 70 gram hintkeneviri ele geçirilirken, Nijeryalı Chinasa Samuel Nnah ve Chinonso Emmanuel Obiorah tutuklandı. Öğrenci oldukları öğrenilen zanlılar ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada söz hakkı alan zanlı Obiorah suçsuz olduğunu, sadece Samuel Nnahe’yı istediği yere bıraktığını, uyuşturucudan haberi olmadığını söyledi.

Soruşturmayı yapan polis, 18 Temmuz 2024 tarihinde saat 21.30 sıralarında bir üniversitenin otoparkı içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince şüpheli görülen Chinasa Samuel Nnah ve Chinonso Emmanuel Obiorah’ın tasarruflarında yaklaşık 70 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis memuru, emare olarak alınan uyuşturucunun analize gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün süre istedi.

Polisin ardından söz hakkı alan zanlı Chinonso Emmanuel Obiorah suçsuz olduğunu, sadece Samuel Nnahe’yı istediği yere bıraktığını, uyuşturucudan haberi olmadığını söyledi.

Mahkeme, zanların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

