Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta faaliyet gösteren Arnet Gıda Firmasında meydana gelen 12 milyon liralık vurgunla ilgili P.İ.’nin (K-53) ardından suç ortakları Hasan Süner, Naim Bilgin ve Reis Atlas da tutuklandı.

Zanlılar dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarılırken, 6 yıldır süren vurgunun nasıl yapıldığı ortaya çıktı.

Güzelyurt’ta esnaflık yapan ve Ardet Gıda’nın müşterisi olan Hasan Süner, Naim Bilgin ve Reis Atlas, pazarlamacı P.İ. ile anlaşıp, vurguna ortak oldu.

Şöyle ki; P.İ. zanlılara verdiği ürünler karşılığında alması gereken paraları, kredi kartlarından çekti.

Kredi kartından çekim yapıp, satış yapıldığına dair slipi alan P.İ. kısa süre sonra Hasan Süner, Naim Bilgin ve Reis Atlas’ın yardımıyla satışı iptal etti. Hasan Süner, Naim Bilgin ve Reis Atlas’tan alması gereken paranın bir kısmını alıp, cebine atan P.İ. iş yeri muhasebesine ise satışın yapıldığını gösteren slipi verdi.

Böylelikle firmalar Arnet Gıda’ya ödemeleri gereken meblağı vermeyip, P.İ.’ye çok daha az komisyon vererek, kar elde etti. P.İ. ve firmaların ortaklığı tam 6 yıl sürdü.

P.İ. firmaların oyununu Arnet’te yeni işe başlayan muhasebeci çözdü. Sliplerde sorun olduğunu fark eden ve işin peşine düşen muhasebeci sayesinde yıllarca süren vurgun ortaya çıkarken, P.İ.’nin ardından tutuklanan ve dün mahkemeye çıkarılan 3 zanlı hakkındaki olgular aktarıldı.

Aranan 2 kişi daha var

Soruşturmayı yürüten polis, P.İ.’nin Haspolat Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Arnet Gıda Ltd'te pazarlamacı olarak çalıştığı, 2018-2024 yılları arasında müşterilere satmış olduğu gıda malzemelerinin karşılığında yazmış olduğu makbuz ve faturalar üzerinde tibeksle oynama yaparak, toplam 12 milyon 270 bin 382 TL parayı şirket hesabına yatırmayarak, çaldığını söyledi.

Polis, zanlının 18 Temmuz 2024’te teslim olup, işlediği suçları itiraf ederek, söz konusu suçları işlerken Naim Bilgin, Hasan Süner ve Reis Atlas’ın isimli işletme sahiplerinin de kendisine yardım ettiğini söylediğini anımsattı.

Polis, Hasan Süner, Naim Bilgin ve Reis Atlas’ın P.İ.’ye kredi kartlarını vererek ödeme yapıp sonrasında bu ödemeleri iptal etmesine yardımcı olduklarını belirtti.

Polis, soruşturmanın devam etiğini, aranan 2 kişi daha olduğu ve incelenmesi gereken evraklar olduğunu ifade ederek, zanlıların ilk etapta 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

