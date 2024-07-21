Duruşma 17 Eylül’de

Esentepe’de eski Rum arazileri üzerinde inşa edilen konutların Almanya’da satışı için aracılık yaptığı iddiasıyla Lernaka Havaalanı’nda tutuklanan Ewa Isabella Künzel (49) isimli Alman kadının Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacağı bildirildi.

Alithia gazetesi; Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarılan Ewa Künzel’in, Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davasının 17 Eylül’de görülmesine ve dava gününe kadar tutukluluğunun devam etmesine karar verildiğini yazdı.

Habere göre, Kaza Mahkemesi, Güney Kıbrıs’ta adına kayıtlı gayrı menkul bulunmadığı, sadece KKTC’de gayrı menkule sahip olduğu saptanan Künzeli’in KKTC ile bağlantılarından dolayı yargıdan kaçma ihtimali yüzünden tutukluluğunun devamına hükmetti.

