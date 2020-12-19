Kuzeyde 13, güneyde 410 yeni vaka

Güncel Coronavirüs verilerine göre; son 24 saatte 13, Güney Kıbrıs’ta ise 410 yeni vaka tespit edildi; 2 can kaybı daha oldu. Türkiye’de ise 26 bin 410 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 945 olduğunu, 13 pozitif vakaya rastlandığını, 22 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin deniz yolu, 4 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini,1 vakanın mülteci olduğunu, 7 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Bu arada Bakan Ali Pilli önceki gün saat 17.00’den sonra KKTC'de 10 yeni vaka daha tespit edildiğini açıkladı. Bakanı Pilli, yeni tespit edilen vakaların yarısının temaslı, yarısının da yerel vaka olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli önceki gün tespit edilen yerel vakalara ilişkin detaylar paylaştı:

-Casino çalışanı (Girne)

-Dönercide garson (Lefkoşa)

-Öğrenci (Girne- Doğa Koleji)

-19 Mayıs Türk Maarif Koleji'ndeki öğretmenin eşi (Girne)

-Öğrenci (Dikmen)

-Muhasebe çalışan- GAÜ (Girne)

-YDÜ'de hemşire öğrencisi (Girne)

-1 Dönerci (Lefkoşa)

-Dönercinin annesi, damadı, kardeşi

-Hastane temizlik işçisi (Lefkoşa)

-Hastane çalışanının oğlu (Lefkoşa)

Bir öğrenci daha pozitif

Bu arada dün Lefkoşa Şehit Tuncer İlkokulu’nda okuyan bir öğrencinin PCR testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Tedbir amaçlı okul çalışanlarına, öğretmenlere ve PCR testi yapıldı. Şehit Tuncer İlkokulu’ndan yapılan açıklamada test sonuçlarına göre tekrar bir bilgilendirme yapılacağı açıklandı.

Şehit Tuncer İlkokulu Okul İdaresi tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Saygıdeğer Velilerimiz;

Okulumuzda bir öğrencimizde Covid 19 pozitif vaka çıkmıştır. Sağlık Bakanlığı’mızdan gelen personellerimiz tarafından; temaslı olan öğrenci ile öğretmenlere, tüm idare ve tüm çalışanlara PCR testi yapılmıştır. Bundan sonraki süreçte ne yapacağımız konusunda test sonuçlarına göre bilgilendirileceğiz. Bilgi alınır alınmaz siz velilerimizi de bilgilendireceğiz.”

Güneyde 2 ölüm

Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte 410 yeni pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin yaşları 61 ve 89 olarak açıklandı. Güneyde toplam ölüm sayısı 110, vaka sayısı da 17 bin 57 oldu.

Türkiye’de 246 can kaybı

Türkiye'de de son 24 saatte 205 bin 809 Covid-19 testi yapıldı, 26 bin 410 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 5 bin 707 oldu, 31 bin 945 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 753 bin 552'ye yükseldi.