‘Kapanma yok’

Sağlık Bakanı Ali Pilli, maske ve mesafe kurallarına uyulmasını istedi, hafta sonundan itibaren sıkı denetimlerin yapılacağını belirtti. Amaçlarının ceza kesmek olmadığını ancak kurallara uymayanlar için bunu uygulamak zorunda kalacaklarını söyleyen Pilli, ülke genelinde bir kapanmaya gitmenin şu anda gündemlerinde olmadığını vurguladı.

Diyalog’a konuşan Pilli, bugüne kadar sıkı denetim yapamadıklarını itiraf ederken, bundan sonra belediye zabıta ekipleri ve polisten yardım alarak, her yeri denetleyeceklerini belirtti. “Sağlığın şakası yok” diyen Pilli, Acil Durum Hastanesi’nin Çarşamba gününden itibaren hizmet vermeye başlayacağını kaydetti.

Polis, zabıta denetimlerde yer alacak

Bakan Pilli, tv2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Son günlerde yerel vakalarda artış olduğunu kaydeden Pilli, bu hafta sonu ülke genelinde polis, belediyelerin zabıta ekipleri ve Sağlık Bakanlığı personelinin ortaklaşa olarak sıkı kontroller yapacağını açıkladı.

Gerçekleştirilecek denetimlerde iş yerleri ve eğlence mekanlarının kontrol edileceğini belirten Pilli, salgınla mücadele için kurallara uyulması gerektiğini, maske, sosyal mesafe kuralına uymayanlara ceza uygulanacağını ifade etti.

Sıkı denetim yapamadık

Bakan Pilli, Reşat Akar’ın “Covid-19 denetimleri yeteri kadar yapılıyor mu? Sorusu üzerine ise sıkı denetim yapamadıklarını itiraf ederek, şunları söyledi: “KKTC’de bir süre devam eden kapalılık döneminin ardından açılım oldu. Başlangıçta herkes kurallara uyuyordu. Sonra herkes rahat davrandı. Bizde vaka az denildi, kurallara uyulmadı. Sağlık Bakanlığı halleder denildi. Ne oldu peki son birkaç gündür yerel vakalar attı. Corona ile mücadele gerçekten ağır bir yük. Biz sıkı denetimler yapamadık ancak Cumartesi, Pazar ülke genelinde belediyeler, polis ve Sağlık Bakanlığı ekipleri sıkı kontroller yapacak.”

Pilli, denetimler kapsamında iş yerleri, meyhaneler ve eğlence yerlerinin kontrol edileceğini açıkladı.

“Amacımız ceza kesmek değil ancak sağlık şakaya gelmez” diyen Pilli, salgını kontrol altına almak için kurallara uyulması ve gerekli denetimin yapılması gerektiğine dikkat çekti. Pilli, Covid-19 kurallarına uymayanların tespiti halinde ise gerekli cezai işlem yapılacağını açıkladı.

Yüzde 99 korur

Halka çağrıda bulunan Pilli, sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmasının önemine dikkat çekerek, “Konuştukları kim olursa olsun mutlaka maske, sosyal mesafe kuralına uyulsun. Kesinlikle yüzde 99 bulaş olmaz. Bu iki faktör yüzde 99 koruyuculuk sağlar” dedi.

Panik yapmayın

Bakan Pilli, yerel vakalarda artış olsa da salgının kontrol altında olduğunu, paniğe gerek olmadığını söyledi.

Bakan Pilli, “Kimse panik yapmasın. Panik tehlikelidir. Mevcut kurallara uyulursa temaslıları tespit etmek kolay olur. Herkes kurallara uyarsa salgını atlatırız” şeklinde konuştu.

Kapanmadan yana değiliz

Kurallara uyulması halinde yılbaşına rahat girilebileceğini kaydeden Pilli, kapanmadan yana olmadıklarını dile getirdi. Pilli, “Şu anda telaş edilecek bir durum yok. Kapanmadan ve insanların ekmek parasından olmasından yana değiliz. Hep birlikte kurallara uyarsak zor süreci atlatacağız. Zaten aşılamalar başlayacak. O yüzden amacımız 24 Aralık tarihine kadar salgının seyrini aşağı doğru çekmektir”dedi.

Yılbaşı gecesiyle ilgili henüz bir karar alınmadığını ifade eden Pilli, önümüzdeki hafta içinde değerlendirme yapılacağını açıkladı.

Aşı hakkımız, söke söke alırız

Bakan Pilli, AB ülkeleriyle eş zamanlı olarak Güney Kıbrıs’ta 27 Aralık itibariyle aşılama başlatılacağını hatırlattı.

Pilli, güneye bir buçuk milyon doz aşı geleceğini, bu miktarın yüzde 30’na tekabül eden 400 bin aşının Kıbrıs Türkleri’nin hakkı olduğunu belirtti.

Pilli, “Gelecek aşılarda hakkımız var, söke söke alacağız” dedi.

Bakan Pilli, sadece güneye bağımlı olunmadığını, anavatan Türkiye’den de aşı geleceğini ifade eti.

Bakan Pilli şunları söyledi: “Avrupa’da 27 Aralık’tan sonra aşılara başlanacak. Rum tarafında aşıların ne zaman yapılacağına ilişkin kesin tarih verilmedi. 1 buçuk milyon aşının geleceği söyleniyor. Sağlık alt komiteleri bu rakamı net olarak söylemiyor. Avrupa Birliği bize ne kadar aşı vereceğini net bir şekilde söylemiyor. Kıbrıs’a gelecek olan 1 buçuk milyon aşının yüzde 30’unun bize verileceği söylenmektedir. Bu da 300-400 bin civarındadır. Ama burada bir netlik yok.

Avrupa Birliği’nin göndereceği aşılar -70 derecede korunacak olması nedeniyle AB’nin bizden istediği bazı şeyler vardır. ‘Nerede saklanacağı, nasıl yapılacağı’ gibi bir takım istekler var. Biz altyapımızı oluşturmaya başladık.

Şu an bu aşıları muhafaza edecek 2 adet buzluğumuz vardır. 2 tane de ihaleye çıktık. 27 Aralık’tan önce bu buzluklar alınacak.

Aşılar 3-5 gün bekledikten sonra yapılacak. Bizim birçok bölgede sağlık ocaklarımız vardır.

Biz küçük bir ülkeyiz sağlık ocaklarımızla kısa sürede bu aşıyı yapabiliriz.”

Acil Durum Hastanesi faaliyete geçiyor

Bakan Pilli, Acil Durum Hastanesi’nin önümüzdeki Çarşamba günü faaliyete geçeceğini açıkladı. Pilli, salgının şu anki seyrine göre yeterli sağlık çalışanı olduğunu ifade etti. Pilli, devlet hastanelerinde toplam 200 adet venlilatör bulunduğunu, bunun yanında maske, eldiven gibi tüm tıbbı malzeme konusunda da sıkıntı olmadığını dile getirdi.