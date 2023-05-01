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9 sürücü tespit edildi

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Baf’ta gerçekleştirilen trafik denetimlerinde uyuşturucu testi de yapıldı

9 sürücü tespit edildi

Güney Kıbrıs’ın Baf bölgesinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 9 sürücünün uyuşturucu etkisi altında araç kullandığı belirlendi. 
Rum basınında yer alan haberlere göre; Baf Polisi önceki gün kazaları önlemek için koordineli bir operasyon gerçekleştirdi. 
Operasyon kapsamında sürücülere alkol ve uyuşturucu testi yapıldı.  
Yapılan kontrollerde 9 sürücünün uyuşturucu etkisi altında araç kullandığı tespit edildi. Baf Polis Müdürü Nikos Tsapis,
sürücüleri trafik kurallarına uymaya çağırdı. Tsapis, polisin her an yolda bulunamayacağını ifade ederek, sürücüleri sorumlu hareket etmesi gerektiğini belirtti. Tsapis, “Her sürücü, başkalarının hayatlarına saygı duyarak sorumlu ve güvenli bir şekilde araç kullanmalıdır” dedi. 

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