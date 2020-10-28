Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da öz kızına tecavüz ederken devriye gezen polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanan O.D.’nin (E-44) mahkemede sarf ettiği sözler bu kadarı da olmaz dedirtti. Ahlaksız baba, dün teminat talebi ile çıkarıldığı mahkemede, “Çok sarhoştum, kızımın da bazı hareketleri nedeniyle bir şeyler oldu. Gün gelip kızım büyüdüğünde babam suçsuzdu diyerek benden af dileyecek” dedi.

Olayın soruşturmasını yapan polis memuru Gökhan Kol, zanlının, 2020 yılı Ekim ayı içerisinde Gazimağusa’da, sırasıyla TIR parkı, Çamlık ve Derinya bölgesinde, kendi aracı içerisinde, öz kızı olan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tecavüz suçunu işlediğini söyledi.

Zanlının itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini belirten Kol, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi.

Kol, zanlının yazılı dava tebliğine cevaben, “Tecavüz etmedim. Sadece göğsünü okşadım” şeklinde cevap verdiğini aktardı. Kol, zanlının uzun süreli hapislik cezası almasının kuvvetle muhtemel olduğunu vurgulayarak, davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Kan donduran ifadeler

Cezaevi talebi üzerine söz hakkı verilen zanlı, “Ben cinsel saldırıda bulunmadım. Kızımla araba kullanmayı öğretmek için dışarı çıktık. Çok sarhoştum ve bilincim yerinde değildi. Kızımın da bazı hareketleri üzerine bir şeyler yaşandı. Kızım ileride büyüyecek ve babam suçsuzdu diyerek benden af dileyecek” şeklinde kendini savundu.

Huzurundaki şahadeti ve zanlının beyanlarını değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.