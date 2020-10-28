‘Ben değil  biz olacağız’

Ömer KADİROĞLU

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanlığı’na adaylığını açıklayan Hasan Taçoy düzenlediği basın toplantısında yol haritasını kamuoyuyla paylaştı.

Taçoy, sadece UBP için değil ülke için de birleştirici politikalara ihtiyaç olduğunu söyleyerek bu doğrultuda adımlar atacağını ifade etti. Siyasi mücadelesine 30 yıl önce UBP gençlik kollarında başladığını, UBP’nin her kademesinde görev yaptığını söyleyen Taçoy, “Daha iyi bir UBP, daha refah” bir ülke için başkanlığa aday olduğunu belirtti.

Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ederek, KKTC vatandaşlarının da özne olacağı cesur diplomatik adımları atmaktan çekinmeyeceklerini söyleyen Hasan Taçoy, “Zor bir dönemden geçtiğimiz hepinizin malumudur. Bu zor dönemde, ülkenin güçlü̈ bir UBP’ye, UBP’nin yetişmiş̧ kadrolarına ihtiyacı vardır. Ben, bu zor görevi üstlenmek için hazırım” dedi. Adayların rakibi değil, yol arkadaşı olduğunu da ifade eden Taçoy, “Kurultay için yarışacağız ama birbirimize kırılmayacağız. Kurultaydan sonra da UBP için beraber çalışacağız” şeklinde konuştu.

Hep birlikte çalışacağız

Taçoy şöyle devam etti: “Süreç, Ulusal Birlik Partisi genel başkanlığına aday olmam noktasında geniş bir kabule neden oldu. Bugüne kadar UBP içerisinde birçok görevde bulundum. UBP gençlik kollarında başlayan siyasi mücadelem, 30 yılın sonunda UBP Genel Başkanlığı yarışına kadar uzandı. Bu süreçte “arkadaşlarım” ile birlikte daha iyi bir UBP, daha refah bir ülke iddiası ile kurultay yarışı içerisine girdik. Onlara da başarılar diliyorum. Aday kardeşlerim benim rakibim değil, yol arkadaşlarımdır. Kurultay için yarışacağız ama birbirimize kırılmayacağız. Kurultaydan sonra da UBP için beraber çalışacağız

“Zor bir yola çıktık. Ülke yangın yeri. Birçok sektör durdu, birçoğu durma noktasında. Anavatan Türkiye’nin de desteği ile bu krizden ülkeyi çıkaracak tek iktidar, içerisinde UBP’nin olduğu iktidardır. Kurultay biter bitmez kolları sıvayacağız. Önce güçlü bir iktidar, ardından da sürekli sorun çözen bir hükümet modeli yaratacağız. Toplumsal düşüneceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçim zaferi, sorumluluklarımızı daha da artırdı. Şımarmayacağız. UBP’nin her seçim zaferi sonrasında sorumlulukları daha da artıyor. Bu sorumluluk çerçevesinde hareket etmek her UBP’linin görevidir.”

