Trafik polisi 51 kişiye 28 bin TL ceza kesti

Hüseyin ÇİÇEK

Ülke genelinde geçtiğimiz hafta 3 ayrı ölümlü trafik kazasının yaşanmasının ardından Trafik Şubesi ekipleri denetimlerini daha da sıklaştırdı. Gazimağusa’da önceki gece denetim yapan Trafik Şubesi ekipleri, gece boyunca 245 tane aracı kontrol etti. Toplam 51 kişiye 28 bin 268 TL para cezası kesildi.

Ekipler, süratli araç kullanımı nedeniyle 11 kişiyi, seyir halinde cep telefonu ile konuşan 8 kişiyi ve sürüş ehliyetsiz araç kullanan 3 kişiyi rapor etti. Kontroller sırasında alkollü sürücü tespit edilemezken, 2 araç alıkonuldu.

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2020, 13:15