Kameralar inceleniyor

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu'nda motosiklet sürücüsü Oğuzhan Gül’e çarparak ölümüne neden olan araç sürücüsü Mehmet Şanverdi hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Zanlı dün ek süre talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada kaza mahallindeki işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinin inceleneceği, ifadeler alınacağı belirtilerek, ek tutukluluk süresi talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, kazanın 23 Ekim 2020 tarihinde saat 23.20 sıralarında Karaoğlanoğlu'nda meydana geldiğini anımsattı.

Polis, yönetimindeki LF 237 plakalı araç ile dikkatsiz seyreden Mehmet Şanverdi’nin Heybe Restoran'a ait park yerine dönüş yapmaya çalıştığı sırada o esnada karşı istikametten aşırı süratle ve dikkatsizce gelmekte olan Oğuzhan Gül yönetimindeki JZ 055 plakalı motosikletin önünü tıkayıp çarpıştıklarını söyledi.

Polis, JZ 055 plakalı motosiklet sürücüsü Oğuzhan Gül’ün aldığı yaralara dayanamayarak kaza mahallinde vefat ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis kaza sonucunda JZ 055 plakalı motosiklete 30 bin TL, LF 237 plakalı araca ise 20 bin TL tahmini hasar oluştuğunu belirterek mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Polis, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.