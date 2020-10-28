İki kişi aranıyor

Lefkoşa’da düşük fiyatla devlet arazisi kiralama vaadiyle Metin Sertyürek, Ali İhsan Kaya ve Zeynep Demir'den 163 bin lira para alan ve geçtiğimiz hafta sonu sahterkarlık suçlamasıyla tutuklanan Medet Güler, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada soruşturmanın devam ettiği, mağdur sayısının artabileceği, ayrıca ifadeler alınacağı belirtilerek, ek süre talep edildi. Ayrıca suçla bağlantılı iki kişinin daha arandığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Medet Güler’in 2020 yılı Eylül-Ekim ayları arasında Ulusal Birlik Partisi’nde (UBP) tanıdıkları olduğunu ve kendilerine devlet tarafından ev ve arazi icar ettireceğini söyleyip Metin Sertyürek, Ali İhsan Kaya ve Zeynep Demir'den toplamda 163 bin 200 TL nakit parayı sahtekârlıkla temin ettiğini söyledi.

Polis, zanlının şikayet üzerine 23 Ekim 2020 tarihinde tutuklandığını kaydetti. Zanlının 3 gündür tutuklu olduğunu belirten polis, bu süre içerisinde 4 kişiden ifade aldıklarını söyledi. Polis, ancak alınması gereken başka ifadeler olduğunu belirtti. Polis, ayrıca şikayetçi sayısının artabileceğini de ifade ederek, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.