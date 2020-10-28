Deport edilecek

Suna ERDEN

Lefkoşa’da Adora Cafe isimli iş yerine girip 3 bin 362 TL çaldığı tespit edilerek tutuklanan Nuri Gülmez hakkındaki soruşturma tamamlandı. Güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde kısa sürede yakalanan zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının 11 Ağustos 2020 tarihinden beri ülkede kaçak yaşam sürdüğü belirtildi.

Zanlı hakkındaki soruşturmayı yapan polis, Nuri Gülmez’in Lefkoşa'nın Köşklüçiftlik bölgesinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Müslüm Güçlüer’in yapmakta olduğu Adora Cafe isimli işyerine girdikten sonra kasa içerisinde muhafaza edilen toplam bin 362 TL nakit parayı çaldığını söyledi. Polis, zanlının iş yerinin anahtarının yerini daha önceden bildiğini de aktardı. Polis, zanlının anahtarla kapıyı açmak isterken kapının kilit kısmını kırarak hasara uğrattığını ifade etti. Zanlının 23 Ekim tarihinde incelenen kamera görüntüleri sayesinde tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis, yapılan araştırmada zanlının 11 Ağustos 2020 tarihinden beri ülkede kaça kaldığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının suçunu itiraf ettiğini ancak çalınan paranın tespit edilemediğini söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıyı yargılanıncaya kadar bir ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderdi.

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2020, 13:17