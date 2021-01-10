Adaya kaçırılan para 267 milyon Euro

Aralarında “Financial Times’ın” da bulunduğu uluslararası basında yer alan haberlere göre; Limasol Kaza Mahkemesi, Alexei ve Dmitry Ananyev isimli Rus milyarder kardeş ve eşlerinin mal varlıklarının uluslararası düzeyde dondurulmasına karar verdi

İki Rus kardeşten birinin “Kıbrıs” pasaportu sahibi olduğunu ve adaya büyük çapta para kaçırıldığını yazan gazete, 267 milyon Euro’luk mal varlıklarının dondurulduğunu, çünkü kardeşlerin zimmete para geçirme aynı zamanda Rus ve Avrupalı yatırımcıları dolandırma suçlamalarıyla karşı karşıya olduklarını belirtti.

Rus kardeşlerin Promsvyazbank’ın (PSB) eski sahipleri olduğunu ve bankanın 2017 yılının sonunda zarar ederek kamulaştırıldığını yazan gazete, bankayla ilgili Güney Kıbrıs’ta kayıtlı bazı şirketlerin bulunduğunu belirtti.

‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ pasaportuna sahip olan kişinin Dmitry Ananyev’in Rusya’dan ayrılmasının ardından Güney Kıbrıs’a kaçtığı kaydedildi.