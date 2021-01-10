En zor veda

Hüseyin ÇİÇEK

Geçitkale’de önceki sabah meydana gelen aile faciasında yaşamlarını yitiren İbrahim Çobanoğlu, Bengü Çobanoğlu ile 14 yaşındaki Çınar Çobanoğlu, dün askeri törenle toprağa verildi. Emekli astsubay olan İbrahim Çobanoğlu’nun silah arkadaşlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, CTP Lideri Tufan Erhürman ve çok sayıda milletvekili cenaze törenine katılarak, acılı aile yakınlarına moral vermeye çalıştı.

Yaşanan kötü olay sonrasında 4 kişilik aileden geriye kalan Eralp Çobanoğlu da cenaze törenine katılarak annesine, babasına ve kardeşine veda etti. Oğlunu, gelini ve torununu kaybeden Derviş Çobanoğlu ise cenaze törenine Başbakan Ersan Saner’in koluna asılarak güçlükle gelebildi. Çobanoğlu, çocuklarının tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Devletin üst kademesi cenazeye katıldı

Çobanoğlu ailesinin üç ferdi Geçitkale Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına müteakip, Geçitkale Kabristanlığı’nda defnedildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, UBP Lefkoşa milletvekilleri Faiz Sucuoğlu ile Zorlu Töre ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın da hazır bulunduğu cenaze töreninde, gözyaşları sel olup aktı. Talihsiz ailenin yakınları, cenaze töreni boyunca tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.

Aile faciasında oğlu, gelini ve torununu kaybeden Derviş Çobanoğlu, Başbakan Ersan Saner ve özel kalem müdürü Özder Fidaner’in kollarında camiye giriş yaptı. Acılı baba, sırayla torunu, gelini ve oğlunun tabutlarına sarılarak feryat etti. Acılı babayı başbakan ve aile yakınları teskin etmeye çalıştı.

Son anda cenaze törenine katıldı

Ailenin hayatta kalan tek ferdi Eralp Çobanoğlu cenazeye son anda katıldı. İlk olarak yaşadığı psikolojik travma nedeniyle cenaze törenine katılmayacağı öğrenilen talihsiz genç, son anda cenaze törenine katılarak; anne, baba ve kardeşine son görevini yerine getirdi. Eralp Çobanoğlu cenaze töreni boyunca gözyaşı döktü.

Askeri tören düzenlendi

Emekli astsubay olan İbrahim Çobanoğlu için de askeri tören düzenlendi. Çobanoğlu’nun tabutu KKTC bayrağı ile örtüldü. Cenazeye katılan Geçitkale sakinleri, yaşanan facia nedeniyle üzüntülerini dile getirdi. Aile fertlerini “Altın gibi insanlardı” diye niteleyen köylüler, yaşananlara bir türlü inanmak istemedi.