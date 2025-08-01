Andreas ile Annie cezaevine gönderildi

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Kalecik’te lüks bir siteye izinsiz girerek inceleme yapan ve araçlarında KKTC’deki inşaat şirketlerine ait belgeler bulunan 5 Kıbrıslı Rum’dan Andreas Kyprianu ile Annie Kyprianu, Merkezi Cezaevi’ne gönderilirken, Niki Gregoriou, Antonis Louca ve Gregory Gregoriou, askeri yasak bölgeyi ihlal suçlaması ile ilgili bugün Lefkoşa’da askeri mahkemeye çıkarılacak.

Mavi klasörde inşaat firmaları ve tapular

Polis çavuşu Hasan Özgüç, zanlıların 19 Temmuz saat 17.15 sıralarında Kalecik’teki bir tatil sitesine araçla giriş yaptığını söyledi. Polis, zanlıların site ve çevresinde izinsiz inceleme yaptığı-nı, site sakinlerinin şikâyeti üzerine suçüstü yakalandıklarını anlattı. Polis, araçta yapılan arama-da, bagajda bulunan mavi bir klasörde birçok harita, tapu fotokopisi ve KKTC’de faaliyet göste-ren inşaat şirketlerinin yanı sıra şirket direktörlerinin isimlerinin yer aldığı belgeler ele geçirildi-ğini anımsattı. Polis, yapılan incelemede belgelerde bazı KKTC vatandaşlarının kişisel tapu bilgi-lerinin de yer aldığını ve bu kişilerin şikayetçi olduğunu belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlan-dığını ve zanlıların KKTC ile herhangi bir bağının bulunmadığını, serbest kalmaları halinde Gü-ney Kıbrıs’a kaçabileceklerini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Savcılık, 14 kişinin kişisel verilerinin yasa dışı şekilde elde edildiğini ve bu nedenle zanlıların ciddi suçlamalarla karşı karşıya olduklarını aktardı. Savcılık bu gerekçeyle zanlıların tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Elcil tanık olarak dinlendi

Zanlıların avukatı, savcılığın tutukluluk talebine itiraz ederek duruşma yapılmasını istedi. Du-ruşmada, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) eski başkanı Şener Elcil zanlılara kefil ola-rak tanık kürsüsüne çıktı. Savcı Aysın Bilgin, Elcil'in "ısmarlama tanık" olduğunu ileri sürerken, Elcil bu iddiayı reddederek, “Asıl bu dava ısmarlamadır” ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen duruşmanın ardından mahkeme, zanlıların 3 ayı aşmamak kaydıyla Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine karar verdi.

3 zanlı bugün mahkemeye çıkarılacak

Diğer üç zanlı; Niki Gregoriou, Antonis Louca ve Gregory Gregoriou’nun ise “askeri yasak böl-geyi ihlal” suçlamasıyla bugün Lefkoşa’da askeri mahkemeye çıkarılması bekleniyor. Mahkeme sürecinin ardından bu zanlıların da akıbeti netleşecek.