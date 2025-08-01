Çarşı şenlendi

Girne Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 10’uncusu düzenlenen Çarşı Şenliği, önceki akşam başladı. Yaz akşamlarına renk katan etkinlik, saat 17.00’de start aldı ve gece 23.00’e kadar sürdü.

Şenlik boyunca kentin beş ayrı noktasında kurulan sahnelerde birbirinden farklı DJ’ler performans sergiledi.

Müzik eşliğinde eğlenen vatandaşlar, gece boyunca enerjisini yüksek tutarken, çarşı bölgesi adeta bir açık hava konser alanına dönüştü.

Yerel üreticilerin el emeği ürünlerinden dünya mutfağından tatlara kadar birçok farklı seçeneğin sunulduğu stantlarda vatandaşlar, hem alışveriş yaptı hem de yeni tatlar deneme fırsatı buldu.

Öte yandan çarşı esnafı da şenlik boyunca indirimli ürünlerini satışa sundu. Etkinlikte minikler de unutulmadı. Maskot gösterileri, yüz boyama aktiviteleri ve şişme oyun alanları çocuklara keyifli dakikalar yaşattı.

Aileler hem çocuklarıyla kaliteli zaman geçirme imkanı buldu hem de şenliğin tadını doyasıya çıkardı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, şenliğin bu gece sonra ereceği belirtildi.



Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2025, 09:46