‘Desteğine ihtiyacımız yok’

Politis gazetesi, basında yer alan "Güney Kıbrıs’ın ve Filistin’in BM Genel Kurulu Başkanlığına aday olacağı, Güney Kıbrıs’ın adaylığının İsrail, Filistin'in adaylığının ise Türkiye tarafından kullanacağı" yönündeki haberlerin yoğun tepkilere neden olduğunu yazdı.

Gazete Filistin’in Güney Kıbrıs Büyükelçisi Abdullah Attari’nin, gazeteye yönelik açıklamalarına yer verdi.

Attari'nin, Filistin’in Türkiye tarafından kullanılması ihtimalini kesinlikle ret ettiği kaydedilen haberde Güney Kıbrıs ile Filistin ilişkilerinin, karşılıklı saygı ve anlayış üzerine kurulduğunu ifade etti.

Güney Kıbrıs’ın, Filistin’i tanıyan ilk ülke olduğuna dikkati çeken Attari, İsrail’in Güney Kıbrıs’ı, Türkiye’nin de Filistin’i desteklemesinin olasılık dahilinde olduğunu belirtti.

Attari sözlerinin devamında “Filistin’in, ne Türkiye’ye ne de başka birine ihtiyacı vardır, öksüz değildir” ifadesini de kullandı.

Bölgesel dengelerden de söz eden Attari, Türkiye veya İsrail gibi üçüncü ülkelerin çıkarlarıyla ilgili düşüncelerden uzak kaldığını ifade etti.

