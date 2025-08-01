Yerel ezgiler seslendirildi

Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi tarafından bu yıl 63’üncüsü düzenlenen Mehmetçik Üzüm Festi-vali’nde, Kıbrıs Gecesi düzenlendi. Gecede Grup Otantik sahne aldı.

Grup Otantik'in geleneksel Kıbrıs ezgileri seslendirdiği gecede halk oyunu gösterileri de sahnelendi.

Özel stantlarda festivale katılan konuk ekiplere kendi kültürlerine özgü yiyecek ve içecekler de sunul-du.

Gece boyunca üzüm ve üzümden elde edilen geleneksel ürünler de tanıtıldı ve ziyaretçilere ikramda bulunuldu.





Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2025, 09:46