Güçlü mesaj verdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral İlker Görgülü’yü kabul etti. Tatar konuşmasında, “Barış, huzur ve güvenlik içerisinde yaşamak her zaman esas amacımız olmuştur” dedi. Görgülü de, “GKK askeriyle, polisiyle, denizcisiyle, havacısıyla, özel kuvvetleriyle bütün bileşenleriyle KKTC’yi ilelebet muhafaza etmeye canı pahasına devam edecektir” dedi.

Kabulde, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Mehmet Ali Akbaş, Polis Genel Müdür Vekili Ali Adalıer, KKTC Sahil Güvenlik Komutanı Deniz Albay Soner Özbal, Havacılık Birlik Komutanı Kara Pilot Binbaşı Volkan Sütçü ve Mukaveleli Çavuş Tuğçe Kılınç da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, 1 Ağustos’un önemli bir tarih olduğunu vurgulayarak, 1 Ağustos 1571’de Kıbrıs’ın fethedildiğini, 1 Ağustos 1958’de Türk Mukavemet Teşkilatı’nın, 1976’da ise GKK’nın kurulduğunu ifade etti.

Tatar, “GKK bizim buradaki bekamız, güvenliğimiz için, barış, huzur ve güvenlik içerisinde yaşayabilmemiz için fevkalade önemli bir kurumsal yapıdır” dedi.

“Kıbrıs Cumhuriyeti” olduğunu iddia eden Güney Kıbrıs’ın garantör ülkeleri de dışlayarak, ittifaklar yaptığını dile getiren Tatar, özellikle Gazze savaşından sonra birtakım çevrelere daha da yakınlaşıldığını ifade etti.

İsrail’de iktidara yakın bazı isimlerin, Kuzey Kıbrıs’la ilgili söylemlerinin Türkiye kamuoyuna da yansıdığını kaydeden Tatar, “Bu hepimizi rahatsız etmiştir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Kıbrıs kamuoyuna bakıldığında, Rum lider Nikos Hristodulidis’in, İsrail ile yakınlaşmasının Güney Kıbrıs’ta da rahatsızlık yarattığını dile getirdi.

“Barış, huzur ve güvenlik içerisinde yaşamak her zaman esas amacımız olmuştur” diyen Tatar, Türkiye’nin Kıbrıs’taki varlığının 1960 kuruluş anlaşmaları vesilesiyle olduğunu söyledi. Garantör ülke olarak TSK’nın adadaki varlığının, Kıbrıs Türk halkının refahını ve güvenliğini korumak için olduğunu vurgulayan Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nın bu amaçla Kıbrıs’ta olduğunu ifade etti, “Dolayısıyla meseleyi farklı yerlere çekip, spekülasyonlara sebep olanlar bölgedeki gerginliği artırırlar” dedi.

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar, ziyaretinden dolayı heyete teşekkür etti.

Görgülü: Her türlü görevi yapmak için hazırız

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü de, kabulü nedeniyle Cumhurbaşkanı’na şükranlarını sunarak, “GKK askeriyle, polisiyle, denizcisiyle, havacısıyla, özel kuvvetleriyle bütün bileşenleriyle KKTC’yi ilelebet muhafaza etmeye canı pahasına devam edecektir” dedi.

Görgülü, GKK’nın, anavatan Türkiye’nin, TSK’nın gücüyle ve desteğiyle yedi gün 24 saat kendisine verilecek her türlü görevi yapmak için hazır olduğunu vurguladı.

Kabulde, hediye takdiminde de bulunuldu.