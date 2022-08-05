Ağustos’da rekor beklentisi

Koronavirüs önlemlerinin kalkmasıyla birlikte Güney Kıbrıs’a havayoluyla yolcu geliş gidişlerde önemli artışların olduğu, Ağustos ayında yeni bir rekorun kırılacağı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Temmuz ayında Güney Kıbrıs’a havayoluyla gidip gelen yolcu sayısının 2020 ve 2021 yıllarına göre artış gösterdiğini yazdı.

Haberde, Larnaka ve Baf Havaalanlarını kullanan toplam yolcu sayısının bir milyon 185 bin 627 olarak kayda geçtiği, geçen yılın aynı ayında ise bu rakamın 463 bin 496 olduğu vurgulandı.

Haberde ayrıca, yılın ilk yedi aylık döneminde 4 milyon 666 bin 537 yolcunun Güney Kıbrıs havaalanlarını kullandıkları belirtilirken bu rakamın bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 183 artış demek olduğu da ifade edildi.