İki çocuk babasıydı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Vadili köyünün sevilen simalarından Memiş Şimşek, uzun süredir mücadele ettiği amansız hastalığına yenik düşerek 51 yaşında hayatını kaybetti. Memiş Şimşek’in ölümü başta ailesi olmak üzere tüm Vadili köyünde büyük üzüntü yarattı.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre bir yılı aşkın süredir hastalıkla mücadele eden Memiş Şimşek, dün tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Evli ve iki çocuk babası olan Şimşek, neşeli ve yardımsever kişiliği ile tanınıyordu. Şimşek’in cenazesi dün ikindi namazına müteakip, Vadili köy mezarlığında toprağa verildi.