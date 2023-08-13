Aileler kararlı

Evripidis Nuru ve Neoklis Panayotu isimli iki EOKA’cının aileleri, 16 Ağustos 1961’te “devlet tarafından siyasi sebeplerle infaz edildikleri III. Makarios’a verilen istihbarat raporu ve Rum polisinin teyidi ile ispatlandığı" iddiasıyla, itibarlarının iadesi taleplerini yeniden gündeme getirdi.

Fileleftheros ailelerin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e gönderdikleri gerekçeli talep mektuplarına hiçbir cevap alamadıklarını, şimdi benzer bir mektubu Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristoduldis’e gönderdiklerini yazdı.

Habere göre iki EOKA’cının 16 Ağustos 1961’de Lefkoşa-Limasol yolu üzerinde infaz edildiği ve faillerinin bugüne kadar ortaya çıkarılamadığı hatırlatılan mektupta, İstihbarat Teşkilatı üst düzey yetkilisi Yeorgos Lagodontis’in III. Makarios’a gönderdiği 2 Eylül 1961 tarihli gizli mektupta infaz emrinin (haberde ismi (….) şeklinde boş bırakılan) bakan tarafından verildiği, cinayetin İstihbarat Teşkilatı altında çalışan kişilerce ve Teşkilata ait silahlarla işlendiği hatırlatıldı.

Rum polisinin 18 Nisan 2022’de adı geçenler hakkında Moni20/61 ve 21/61 sayılı ceza dosyaları oluşturulduğu ve cinayet sebebinin siyasi nitelikte olduğunun belirlendiği ve 19 Şubat 1962’de aydınlatılmamış davalar olarak arşivlendiği bilgisini verdiği eklendi. Mektupta Rum yönetiminden herhangi bir maddi tazminat beklentisi olmadığı, itibar iadesi talep edildiği kaydedildi.

Gazete itibar iadesi talebine dayanak oluşturan Lagodontis’in III. Makarios’a verdiği gizli raporun içeriğini şöyle aktardı:

“Raporda, 16 Ağustos 1961’de iki mücadelecinin bilmeden başkentte ölümle randevulaştığı belirtiliyor. O gün Panayotu ve Nuros kuruma alınma işlemleri için RİK’e çağrılmıştı. Kendi araçlarıyla başkente vardıklarında, içerisinde 4 kişi bulunan B270 plakalı bir araç tarafından takip edildiklerini fark ettiler. Endişelenerek Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne giderek takip edildikleri şikayetinde bulundular. Kendilerini takip eden aracın polis müdürlüğü park yerine park ettiğini şaşkınlıkla saptadılar. Polis, kendileriyle ilgili bir şey olmadığını söyleyerek onları sakinleştirdi. İkna olmadılar ve saat 13.30’da Limasol’a dönmek üzere Lefkoşa’dan ayrıldılar. Saat 14.30 sularında, Lefkoşa-Larnaka eski yolundan, Moni Polis Karakoluna yaklaştıkları anda üç kişi önlerine atladı. Biri bir Sterling ile nişan aldı ve bütün şarjörü üstlerine boşalttı. EOKA’cıların aracı süzgece döndü ve bir hendekte bulundu. Haberlere göre Neoklis Panayotu’nun vücudundan 24, Evripidi Nuru’nun vücudundan 2 mermi çıktı. Cinayet sebebi tamamen siyasiydi. İki EOKA’cı, Enosisçi Zürih Karşıtı Hareket üyesiydi. Bu faaliyetleri yüzünden hükümet çevresindeki bazılarını rahatsız ettikleri değerlendiriliyor. Cinayet planlaması İstihbarat Teşkilatı yetkilisi tarafından Başpiskopos Makarios’a gönderilen mektupla doğrulanıyor, KİP tarafından ve teşkilata ait silahlarla infaz edildikleri de doğrulanıyor. Buna rağmen cinayet hiçbir zaman aydınlatılmadı ve gerektiği şekilde araştırılmadı.”