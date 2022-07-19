İhbar işe yaradı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da ihbar üzerine bir eve baskın yapan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, 10 gram hintkeneviri ile 2 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonda İsmail Hasan Azimkar isimli şahıs tutuklandı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün uyuşturucu madde tasarrufu suçundan mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarılarak, tutukluluk talep edildi.

Polis ek süre istedi

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Erkan Çelik, 14 Temmuz 2022 tarihinde, zanlı İsmail Hasan Azimkar’ın evinde uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını ve operasyon düzenlendiklerini anlattı. Zanlının eve geldiği esnada tespit edildiğini ve cüzdanı içerisinde yarım gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirten polis, evde yapılan aramada, yatak odasında da 10 gram hintkeneviri ile 2 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı.

Polis, zanlının gözaltına alındığını, hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin analize gönderileceğini, zanlının cep telefonunun inceleneceğini ve uyuşturucunun kaynağının araştırılacağını belirten polis,4 gün ek süre istedi. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının, 4 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.