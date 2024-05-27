AKEL veya DİSİ

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine iki hafta kala gerçekleştirilen bir anket, Güney Kıbrıs’ta birinciliğin DİSİ ve AKEL partileri arasında geçeceğini ortaya koydu.

Kathimerini gazetesi: “Birincilik İçin AKEL-DİSİ Savaşı – Katılım ve Kıbrıslı Türkler Birinciyi Belirleyecek” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, AP seçimlerine ilişkin bir ankete yer verdi.

Gazete, “Symmetron Market Research” şirketi tarafından 800 kişinin katılımıyla 20-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete göre seçmenlerin yüzde 22.8’inin DİSİ, 21.6’sının AKEL, 10.7’sinin ELAM ve 9.1’inin ise DİKO adaylarına oy vereceklerini belirttiklerini yazdı.

Kararsızların yüzde 9.4 ve oy vermeyeceklerini ifade edenlerin oranının ise yüzde 10.9 olduğunu aktaran gazete, birincilik savaşının DİSİ ve AKEL arasında geçeceğini, birinciyi ise kararsızlar ve sandığa gitmeyeceğini belirtenler ile Kıbrıslı Türklerin belirleyebileceğini öne sürdü.

Gazete, sandığa gelecek Kıbrıslı Türklerin sayısının ve verdikleri oyların, geçen AP seçimindekiyle aynı veya daha fazla olması durumunda AKEL’in birinci sırayı alabileceği iddiasında da bulundu.

Ankette ayrıca, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, DİSİ Başkanı Annita Dimitriu ve AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu hakkında katılımcıların düşüncelerine de yer verildi.

Hristodulidis için katılımcıların yüzde 57’si olumsuz, yüzde 31’i olumlu, yüzde 12’ise fikrim yok yanıtını verirken, Dimitiru için bu oranlar yüzde 39 olumsuz, yüzde 49 olumlu, yüzde 12 fikrim yok, Stefanu için ise yüzde 34 olumlu, yüzde 46 olumsuz ve yüzde 20 ise fikrim yok şeklinde sıralandı.