Almanya’dan Larnaka’ya 30 bin Euro

Yurt dışında kısılan ve adaya dönmek isteyen varlıklı insanların özel jet kiraladıkları bildirildi. Rum basın haberlerine göre; son günlerde Larnaka hava alanına Almanya, İngiltere ve Yunanistan’dan çok sayıda özel jet geldi.

Almanya’dan Larnaka’ya Rodos üzerinden aktarmalı uçuşun 30 bin ERuro’ya mal olduğunu açıklayan Rum basını, adaya gelenlerin ‘Sağlık Belgesi’ getirmeleri halinde ülkeye giriş yapabildiklerini yazdı.

Alithia gazetesi, dün Larnaka’ya inen bir uçağın Almanya’dan önce Antalya’ya, oradan da Rodos’a gittiğini; bir süre bekledikten sonra Larnaka’ya indiğini bildirdi.