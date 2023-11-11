Ölümü göze aldılar

Suna ERDEN

Avrupa hayaliyle Türkiye’den Zodyak tip tekne ile Kuzey Kıbrıs’a gelen 9’u çocuk, 2’si kadın 38 Suriyeli mülteci yakalandı.

Ülkeye kaçak bir şekilde giriş yaptıktan sonra Mücahit Özmen ve Süleyman Rozymbayev tarafından Küçükerenköy'de sahilden alınan ve van aracın arkasına yerleştirilen mültecilerden 35’i Yılmazköy-Alayköy yolunda tespit edildi.

Operasyon esnasında 3 mülteci ise olay mahallinden kaçtı. Kaçan mülteciler birkaç saat sonra polise teslim olurken, ifadelerinde “Aracın arkasında neredeyse boğulacaktık, bu nedenle kaçtık” dedi.

Tutuklanan toplam 38 mülteci dün otobüs ile Lefkoşa’da mahkemeye getirildi.

Mültecilerden 34’ü duruşmaya çıkarılırken, iki kadın ve 5 yaş altında olan 3 çocuk mahkeme avlusunda bekletildi.

İlk etapta 35 kişi yakalandı

Soruşturmayı yapan polis, mültecilerin 9 Kasım 2023 tarihinde saat 19.30 sıralarında Küçükerenköy civarındaki sahilden Mücahit Özmen ve Süleyman Rozymbayev'in yardımı ile tespit edilemeyen Zodyak tipi bir tekneyle KKTC'ye giriş yaptıklarını söyledi.

Polis, mültecilerden 35’inin Yılmazköy-Alayköy yolu üzerinde Mücahit Özmen'in kullanımındaki SJ 417 plakalı Ford Transit marka araç içerisinde tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, van araçtan kaçan diğer 3 mültecinin de birkaç saat sonra Lefkoşa’da tespit edildiğini belirtti. Toplam 38 mülteci hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, ülkede yasal statüleri olmadığına da vurgu yaparak, cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Tacirlere 3 gün tutukluluk

Polis memuru, Mücahit Özmen ve Süleyman Rozymbayev hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini, kimlerle bağlantılı kurduklarını ve mültecileri kimler aracılığı ile teslim alıp, Yılmazköy’e götürdüklerinin araştırılacağını ifade ederek, 3 gün süre istedi.

Nefes alamaz olduk

Polisin ardından söz alan mültecilerden 3’ü herkesin van araca yerleştirildiğini, nefes alamaz hale geldiklerini, bu nedenle kaçtıklarını dile getirdi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, kadın ve çocuklardan oluşan 11 mültecinin Demirhan’da bulunan Yıldız Öğrenci Yurdunda kalmasına, diğer 27 mültecinin ise 15 gün süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.