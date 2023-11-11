Kıyafetler inceleniyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da sabaha karşı plajda uzanan 19 yaşındaki genç kıza tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklanan Hasan Ak dün ek tutukluluk talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Gökhan Kol, zanlının, 5 Kasım’da, saat 02.30 sıralarında, Gazimağusa’da bulunan Glapsides Plajı’nda, kumlarda yatmakta olan 19 yaşındaki B.H. isimli genç kızın zorla iç çamaşırını çıkararak cinsel saldırıda bulunduğunu, ardından darp ederek tecavüz ettiğini anımsattı.

Zanlının, 8 Kasım’da mahkemeye çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edildiğini hatırlatan polis, bu süre zarfında, müşteki ve zanlının kıyafetlerinin incelemeye gönderildiğini ve sonuçların beklendiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi ve mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme, zanlının, 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

