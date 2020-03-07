Anastasiadis güç aldı

Rum Ulusal Konseyi’nin son toplantısında, sınır kapılarının kapatılması konusunda ciddi tartışmaların yaşandığı ve AKEL dışındaki tüm partilerin ‘kapıların kapanmasından yana’ olduğu

bildirildi. AKEL’in yaklaşık yüzde 30 oranında oy potansiyeli olduğunu anımsatan siyasi çevreler, bu durumda yüzde 70’i temsil eden sağ partilerin kapıların açılmasına karşı olduğuna dikkat çekti.

Alithia gazetesi: “AKEL Dışında Herkesi İkna Etti – Corona Virüsü Tedbirleri ve Barikatların Kapanması Konusunda Başkana Tüm Partilerden Destek” başlıklı manşet haberinde, bakanlar komitesinin, dört sınır kapısının kapalı kalma sürelerinin pazartesine kadar uzatılması kararının ardından toplanan Ulusal Konsey’de, AKEL dışındaki tüm siyasi partilerin Rum hükümetinin uygulamalarına destek belirttiklerini yazdı.

Gazete, toplantıya katılan bazı partilerin, sınır kapılarının kapatılması konusunda bazı eleştiriler, değerlendirmeler ve tavsiyelerde bulunmalarına karşın genel anlamda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e destek belirttiklerini vurgularken, kapıların kapanması konusunda özellikle AKEL’den sert eleştirilere maruz kalan Anastasiadis’in dünkü toplantıdan güçlenerek çıktığını öne sürdü.

Personel eksikliği var

Habere göre, Ulusal Konsey toplantısı sonrasında açıklamada bulunan Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, Lokmacı (Ledra), Derinya, Lefke (Aplıç) ve Astromerit (Bostancı) sınır kapılarının kapalı kalma kararının pazartesiye kadar uzatıldığını belirterek, durumun pazartesi günü yeniden değerlendirileceğini ifade etti.

Corona virüs salgını sebebiyle Güney Kıbrıs havaalanlarında uygulanan önlemlerin KKTC’ye geçiş kapılarında da uygulanmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Yoannu, geçiş noktalarının kapatılması kararının alınmasındaki sebebin, hemşire ve polis sayısında yaşanan yetersizlik olduğu iddiasında bulundu.

Partilerin açıklaması

DİSİ Başkanı Averof Neofitu, hükümetin sınır kapılarını kapatma kararının ardından siyasi hiçbir gerekçe olmadığının dünkü toplantıda netleştiğini iddia ederken, hükümetin Corona virüsüyle mücadele konusundaki çabalarını desteklediğini ancak karşı tarafın (KKTC) siyasi sebep iddialarının çürütülmesi için Rum hükümetinin en erken zamanda sınır kapılarının açılmasını sağlayacak personel ve araç-gereç temininde bulunması gerektiğini vurguladı.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise dünkü açıklamasında, Rum hükümetinin kararının siyasi amaçlı olduğu tezinde ısrar etti. Kiprianu, “sınır kapılarının kapatılması kararının siyasi olduğunun kabul edildiğini” iddia ederken “kapıların ne zaman açılacağı şeklinde yönettiği soruya ise yanıt alamadığının” altını çizdi.

“‘Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, sınır kapılarında görevlendirmek üzere fazladan 20-30 hemşire ve 20-30 polis bulamadığına inanmadığını” ifade eden Kiprianu, hükümetin sınır kapılarını kapatma kararının bilimsel dayanaklardan da yoksun olduğunu vurguladı.

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ise açıklamasında, sınır kapılarının zamanında gerekli personelle donatılmadığı, bu konuda hükümetin ihmali olduğu görüşünü dile getirdi.

Papadopulos, “Eğer sorun barikatların personel eksikliğindeyse geçici olarak kapatılma kararı alınmasını doğru buluyorum. Ancak sınır kapılarındaki personel eksikliğinin zamanında giderilmemesinde siyasi sorumluluk vardır” şeklinde konuştu.

KS EDEK Başkanı Marinos Sizopulos, virüsün ülkeye girmesinin önlenmesi için her türlü önlemin alınmasından yana olduğunu belirtti.

Vatandaşlar İttifakı Hareketi Başkanı Yorgos Lillikas ve Rum Çevreciler-Vatandaşlar İşbirliği partisi başkanı Yorgos Perdikis ise, gerekli tüm personel ve ekipman olmadığı sürece kapalı sınır kapılarının açılmasında acele edilmemesi ve önlemlerin tüm ülke genelinde sıkılaştırılması gerektiği görüşünü ortaya koydular.

DİPA Başkanı Marios Karoyan, hükümetin kararını anlayışla karşıladıklarını ve siyasi partilerin önceden bilgilendirmelerinin daha iyi olacağını belirtirken ELAM Başkanı Hristos Hristu ise, sınır kapılarının tamamının kapatılmasından yana olduklarını bir kez daha yineledi.