Lefkoşa’da alacak-verecek meselesi yüzünden Selim Erdoğdu’nun işletmesine defalarca giderek ölüm tehditleri yağdırdıkları iddia edilen Altu Güvenateş ile Yunus Emre Açan şikayet üzerine gözaltına alındı. Zanlılar dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlıların Erdoğdu’yu “Hesabını keseriz. Evini kurşunlarız” diyerek tehdit ettikleri belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlılar Altu Güvenateş ve Yunus Emre Açan’ın 2020 yılı Ocak-Mart ayları arasında alacak- verecek meselesi yüzünden Selim Erdoğdu’nun işletmesine defalarca giderek, “Ödemezsen senin için çok kötü olacak. Üstlerimizden emir geldi. Hesabını keseriz. Evini kurşunlarız” diyerek, tehdit ettiklerini söyledi. Polis, şikayet üzerine zanlıların 5 Mart 2020 tarihinde tutuklandığını belirtti. Soruşturma başlatıldığını, alınacak ifadeler ve incelenecek evrakları olduğunu kaydeden polis, üç gün süre istedi.

Mahkeme haklarında soruşturma yürütülen zanlıların üç gün süre ile tutuklu kalmalarına emir verdi.