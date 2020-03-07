Şok geçirdi

Girne’de arazi satın alacağını söyleyip, H.S.’den 26 bin Sterlin aldığı ancak parayı çaldığı iddia edilen Mehmet Tamaz hakkındaki yargı süreci tamamlandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık 5 yıl hapse mahkûm edildi. Sanığın geçmişte farkı suçlardan sabıkası olduğu ayrıca askıda davaları bulunduğu, bunların kararda etkili olduğu belirtildi.

Ağır ceza heyeti, sanık hakkında karar verirken, askıda olan davalarını da dikkate aldı.

Kararın olgularında sanığın Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu bölgesindeki bir arazide hissesi bulunan

A. M. ile konuşup, H.S. isimli şahıs adına satın almak istediğini söylediği ve bir anlaşmaya vardıkları belirtildi.

Hisse satışı konusunda yapılan anlaşmanın ardından sanığın H.S.’den, arazi sahibi A.M.’ye vermek üzere 26 bin Sterlin aldığı kaydedildi. Sanığın 2019 yılı Ocak ayında 26 bin Sterlin tutarındaki parayı aldığı, arazi sahibine ödeme yapmadığı belirtildi.