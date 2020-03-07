Keyfine düşkün

Hüseyin ÇİÇEK

Güneyde cinayete teşebbüs suçundan aranırken, kuzeyde bir otel odasında uyuşturucu ile yakalanan Giorgos (Yorgos) Christodoulou Zavrantonas hakkındaki soruşturma devam ediyor. Kaldığı otel odasında yapılan baskında kokain çekerken yakalanan zanlı dün ek süre talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru Gökhan Yıldırım, 3 Mart 2020 tarihinde, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir otelin odasında, zanlının, uyuşturucu madde tasarruf ettiğini öğrendiklerini ve konu adrese baskın yaptıklarını söyledi.

Zanlının, oda içerisinde tespit edildiğini ve yapılan arama sonucunda, bir gramı masa üzerine dökülmüş olmak üzere toplamda 2 gram kokain türü uyuşturucu, maddeyi burundan çekme amacı ile bükülerek çubuk haline getirilmiş 20 Euro’luk banknot ele geçirdiklerini ifade etti.

4 gün daha polis nezaretinde

Zanlının, suçunu itiraf ettiğini ve konu uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’tan 3 gram olarak 100 Euro’ya aldığını söylediğini aktaran Yıldırım, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ve beklenmekte olan analiz sonuçlarının olduğunu bildirerek, mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, soruşturmanın tamamlanmadığı yönünde bulgu yaparak, zanlının, 4 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.