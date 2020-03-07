LTL’de skandal büyüyor

Lefkoşa Türk Lisesi’nde 17 yaşındaki kız öğrencinin 43 yaşındaki H.G. İsimli öğretmen tarafından cinsel istismara uğradığına dair iddiaların yankıları sürerken, bir öğretmen daha görevinden alındı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'nın soruşturması doğrultusunda okuldaki bir başka öğretmen de 3 ay süreyle görevinden uzaklaştırıldı.

Her iki öğretmen de soruşturma tamamlanıncaya kadar görevlerine dönemeyecek.

Ayrıca Eğitim Bakanlığı’nın yanı sıra polis soruşturmasının da devam ettiği kaydedildi.

Çok ciddi iddialar var

H.G. isimli öğretmenin okulun dersliklerinde, tuvaletlerde dahi 17 yaşındaki öğrenciyle ilişkiye girdiği, o anları cep telefonuna kaydettiği, bu görüntüleri gören bir başka öğretmenin ihbarı ile olayın ortaya çıktığı öğrenildi.

H.G.’nin grup seks için 17 yaşındaki kızdan arkadaşlarını ayarlamasını istediği, para teklif ettiği de iddia edildi. Olayın ortaya çıkması ile H.G. görevinden uzaklaştırılırken, okuldaki bir başka öğretmen de soruşturma kapsamında açığa alındı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, bakanlığın günlerdir okulda soruşturma yaptığını, elde ettiği ifadeler ve emareler doğrultusunda LTL’de bazı öğretmenlerle ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti. Eylem, ilgili öğretmenin soruşturma amaçlı 3 ay süreyle görevinden uzaklaştırıldığını ifade etti.

Selma Eylem, ayrıca Lefkoşa Türk Lisesi'nde ortaya çıkan olay sonrası ilk açığa alınan öğretmenin sendika Disiplin Kurulu Üyesi olduğunu da belirtti.

Eylem, sendikada gerçekleşen toplantı neticesinde öğretmenin bu üyelikten alındığını kaydetti.