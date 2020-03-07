1.2 milyon dolarlık vurgun iddiası

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Limanı’na 23 Şubat 2020 tarihinde demirleyen ve ‘Pohneixs’ adıyla işlem yaptıran geminin, Zonguldak limanından ‘Lady Maria’ adıyla hareket ettiği ortaya çıktı.

Yaklaşık 3 bin ton demir taşıyan geminin denizde seyrederken isim değiştirme nedeninin büyük bir vurgun olduğu ortaya çıktı.

Gemi sahibinin daha limana ulaşmadan sahte belgeler hazırlattığı, Lady Maria ismini boya ile kapattırıp Pohneixs yazdırdığı belirlendi.

Aslında Libya’ya götürülmesi gereken gemideki demir yükünün ise sahte belgelerle limana indirilip, Bir milyon 238 bin 528 dolara bir şirkete satıldığı ortaya çıktı.

Limana girişte sahte belgeler ibraz eden gemi kaptanı Mustafa Hassan Shhadeh tutuklandı.

Geminin Gazimağusa Limanı’na giriş yaptıktan sonra, demir yükünün KKTC’de faaliyet gösteren bir firmaya teslim edileceğine dair sahte olarak düzenlenmiş manifestoların Liman Başkanlığına verildiği kaydedildi.

Polis soruşturuyor

Mahkemeye çıkarılan zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, 2020 yılı Şubat ayı içerisinde, Türkiye’den, Libya’ya gitmek üzere yola çıkan ve içerisine demir yükü olan geminin, sahte evrak ile adının farklı isimde gösterildiğini ve Gazimağusa Limanı’na demirlediğini söyledi.

Polis, gemi kaptanı olan zanlının ise sahte evrakı Gazimağusa Limanı’nda görevliye ibraz ettiğini ve demir yükünü limana indirdiğini ifade etti.

Soruşturmanın yeni başladığını ve 2 kişinin daha aranmakta olduğunu bildiren polis, mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.