Sterlin verdiler

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın tarihi çarşısı Arasta’da sahte Sterlinle alışveriş yapan A. Ö. tespit edilerek tutuklandı.

Zanlının iki arkadaşıyla birlikte Arasta’da kıyafet mağazalarından aldığı ürünlere karşılık 80 Sterlin verdiği belirtildi.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, A. Ö.’un 26 Şubat 2022 tarihinde saat 16.30 sıralarında iki arkadaşıyla birlikte Arasta bölgesinde faaliyet gösteren bir mağazaya alışverişe gittiğini söyledi.

Polis, zanlının ve arkadaşlarının mağazadan aldıkları ürünlere karşılık iki adet sahte 20 Sterlinlik banknot verdiklerini söyledi.

Polis, zanlı ve arkadaşlarının saat 17.30 sıralarında yine Arasta ’da başka bir giyim mağazasına gittiklerini; aldıkları kıyafetlere karşılık sahte 40 sterlin verdiklerini açıkladı. Polis, paraların sahte olması üzerine zanlının tespit edildiğini ve önceki gün gözaltına alındığını söyledi. Polis memuru, A. Ö.'un ikametgâhında yapılan aramada sahte banknot ile satın almış olduğu üç adet eşofman üstünün tespit edilerek emare alındığını açıkladı. Polis, sahte paraların da bulunduğunu ifade etti. Polis, suçla bağlantılı H.E. ve A. D. isimli şahısların da tespit edildiğini açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını, incelenecek kamera görüntüsü olduğunu ifade eden polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2022, 13:19