Annita ‘büyüledi’

Rum Temsilciler Meclisi Başkanı Annita Dimitriu’nun davetlisi olarak Güney Kıbrıs’a giden İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Francina Armengol Socias, İspanya Senato Başkan Yardımcısı Javier Ignacio Maroto Aranzábal ile onlara eşlik eden heyet üyelerinin temasları sürüyor.

Fileleftheros gazetesine göre, Rum Meclis Başkanı Dimitriu, konuk heyet üyeleriyle göçmen sorununun yanı sıra Kıbrıs sorununu ele aldı. Dimitriu “2025 yılında adanın işgal altında olması kabul edilemezdir” dedi.

Habere göre, Rum Meclis Başkanı, bu ziyaretin daha derin bir iş birliği için başlangıç olduğunu belirtirken, İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Francina Armengol Socias, İspanya Senato Başkan Yardımcısı Javier Ignacio Maroto Aranzábal ve beraberindeki heyete “hoş geldiniz” diyerek davetini kabul ettikleri için teşekkürlerini sundu.

İspanyol heyetinin, burada bulunmasının, parlamentolar arasındaki diyaloğun ve iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için ortak iradelerini teyit eder nitelikte olduğunu ifade eden Dimitriu, iş birliğinin geliştirilmesinin yanı sıra Kıbrıs sorununu da ele aldıklarını belirtti.

Kıbrıs sorununa ilişkin tezlerinden dolayı da heyete teşekkürlerini sunan Dimitriu, 2025 yılında hâlâ bir Avrupa ülkesinde “işgalin” bulunmasının, halkın güvensiz hissetmesinin, serbestçe dolaşamamasının ve serbestçe çalışamamasının kabul edilemez bir durum olduğunun farkındalığının kendileri için çok önemli bir unsur olduğunu belirtti.



“İki dost ülke”

İspanya Temsilciler Meclisi (Alt Meclis) Başkanı Francina Armengol Socias ise yaptığı açıklamada mevkidaşı Dimitriu’ya davetinden dolayı heyeti adına teşekkür ederken, kendisinin Akdeniz ile ilgili meclis komite başkanı da olduğunu ve ilk ziyaretini de Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiğine dikkat çekti. Socias, gerek İspanya, gerekse Güney Kıbrıs’ın aynı ortak hedefleri paylaşan iki dost ülke olduğunu da belirtti.

Güney Kıbrıs’ın Akdeniz’de istikrar kapısı olarak oynadığı rolden bahseden Socias, burada da sığınmacı akını meselesini gündeme getirdi.

İspanya Senato Başkan Yardımcısı Javier Ignacio Maroto Aranzábal ise yaptığı açıklamada “Türkiye tarafından Kıbrıs’ın işgalinin tüm AB üyesi ülkeler tarafından bilinmesi gerektiğini” savunurken Avrupa’nın bu gerçekliğin derinliğini bilmediğini söyledi.

Aranzábal, İspanya Meclisi ve Senatosunun, “Kıbrıs’ta ne olduğunu” İspanya’da anlatacağı taahhüdünde de bulundu. Aranzábal ayrıca Güney Kıbrıs’ın NATO’ya katılım perspektif konusunda Yeorgiadis’e soru yöneltti. Bunun üzerine ise Yeorgiadis, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın NATO’ya katılım perspektifi ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD) dahil olmasında engeli teşkil ettiğini belirtti. Yeorgiadis ayrıca Türkiye’nin “Kıbrıs Cumhuriyeti’”ni tanımadığını, Güney Kıbrıs’a ilişkin AB ile gümrük birliğini uygulamadığını da ifade etti.