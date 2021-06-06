Dehşet saçtı

Lefkoşa’da dün sabah saatlerinde aracıyla aşırı süratli seyreden 26 yaşındaki Quandri Ayinde Saliu isimli sürücü, caddeyi adeta savaş alanına çevirdi. Elektrik direkleri ve araçlara çarpan araç hurdaya dönüşürken, yara almadan kazayı atlatan sürücü tutuklandı.

Lefkoşa’da aşırı hızlı olduğu belirlenen Quadri Ayinde Saliu (E-26) yönetimindeki aracın kontrolden çıkması sonucunda meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.

Etrafta bulunan tabelalar, elektrik direkleri, reklam panoları ve duvarların yanı sıra park halindeki bir araca çarparak, onun da hareket ederek etrafa zarar vermesine neden olan aracın sürücüsü tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre, saat 03.20 sıralarında Bolu Yolu Sokak üzerinde SR 911 plakalı salon araçla “İhtiyatsızca, aceleyle ve halka tehlike teşkil edecek şekilde aşırı süratli” seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip, yoldan çıktı.



Araç, bordür taşlarına çarptıktan sonra ilerlemeye devam edip, kaldırım üzerinde bulunan elektrik direğinin önce çelik gergi teline, daha sonra da direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle parçalanan ahşap elektrik direği Zühal Kabaali’ye ait işyerinin duvarı üzerinde bulunan projektör aydınlatma lambasına ve duvar üzerine sabitlenmiş aleminyum gölgeliğe çarparak, hasar görmesine neden oldu.

Durmayıp yoluna devam etti

Durmayıp, yoluna kontrolsüzce devam eden SR 911 plakalı araç ise bir işyerine ait reklam tabelasına, ardından başka bir işyerinin reklam tabelasına ve iki basamaklı ahşap merdivenine çarpıp zarar verdi. Yine duramayan araç iş yerinin beton duvarına çarpıp, duvarın yıkılmasına neden olduktan sonra, başka bir ahşap elektrik direğine, bahçe duvarına ve ağaca çarptı.

Araç bu sırada apartmanın avlusunda bulunan Sertaç Özinal’a ait HC 547 plakalı kamyonet araca çarparak, ileri doğru savrulmasına ve çevre duvarıyla tel örgülere çarpmasına neden oldu.

Polis tarafından gözaltına alınan sürücü hakkında soruşturma başlatıldı.