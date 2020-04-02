Artışlar ürkütücü

Güney Kıbrıs’ta bugün Coronavirüs salgının başlamasından bu yana en yüksek artışın gerçekleştiği bildirildi. Buna göre son 24 saatte 58 yeni korona virüsü vakası tespit edildiği, bir kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı.

Rum haber kaynakları, dün açıklanan yeni vakalarla birlikte toplam vaka sayısının 320’ye, ölü sayısının da 9’a ulaştığını duyurdu.

Yeni vakalardan 24’ünün pozitif vakalarla temas ettiği belirlenirken, 32’sinin ise herhangi bir vakayla temas etmemiş olmasından dolayı virüsü nereden aldığı araştırılıyor.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında, diğer iki vakanın da İngiliz Üsleri’nde bulunduğu ve bugüne kadar 8 bin 176 test yapıldığı kaydedildi.

Öte yandan Rum Sağlık Bakanı Konstandinos Yoannu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, bugün kaydedilen rekor sayıdaki artışın ardından durumun ciddi olduğunu vurguladı ve herkese evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

Yeni yoğun bakım üniteleri oluşturulacak

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, şu anda Güney Kıbrıs’taki ölüm oranının yüzde 3 ile çok yüksek bir oran olduğunu, virüsün bulaştığı diğer ülkelerdeki ölüm oranının da bu seviyede olduğunu yazdı.

Gazete, “Ölüm Oranı Endişesi… 35 Gün İçerisinde Yeni Yoğun Bakım Üniteleri Oluşturulup Personel Aktarılacak, Daha Kötü Olaylar İçin Ön Hazırlık Yapılıyor” başlık ve spotuyla manşete çektiği haberinde, verilerin sağlık sisteminin daha kötü günler için bir an önce hazırlanmasının gerekliliğini ortaya koyduğunu ve şu anda 11 kişinin yoğun bakım ünitesinde, 4 kişinin özel bakım ünitesinde, 28 kişinin de normal odada tedavi gördüğünü kaydetti.

Yoğun bakım ünitesindeki yatakların yetersiz olduğunu ve daha kötü senaryolarla karşı karşıya kalınması halinde ihtiyaçlara yanıt veremeyeceğini belirten gazete, şu anda Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 60 yatak bulunduğunu ve hafta sonuna kadar buraya 18 yatak daha ekleneceğini yazdı.

Gazete, 35 gün içerisinde, kapasitenin 120 yatağa çıkarılabilmesi için yoğun çaba gösterildiğini de belirterek, Limasol Devlet Hastanesi’ndeki yoğun bakım ünitesine de personel takviyesi ve ilave yatak için uğraş verildiğini kaydetti.

Haberde ayrıca, 100 bin hızlı test siparişinin verildiği ve tek kullanımlık eldivenler ile koruyucu kıyafetler için 20 milyon Euro’luk ödenek ayrıldığı ifade edildi.