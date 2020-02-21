Ortak tavır

‘Çözüm’, ‘paylaşım’ ‘yönetim’ ve ‘mülkiyet’ gibi konularda pek anlaşamayan Kıbrıslı Türklerle, Kıbrıslı Rumlar’ın ilk defa ‘siyasi partilere güvensizlik’ konusunda aynı görüşlere sahip olduğu ortaya çıktı.

Avrupa Birliği tarafından yapılan son kamuoyu araştırmasının sonuçlarına göre Kıbrıslı Rumların yüzde 87’si, .Kıbrıslı Türklerin ise yüzde 75’i siyasi partilere güvenmiyor.

AB araştırmasında Kıbrıslı Rumlara ‘en güvenilen kurum’ sorulduğu zaman yüzde ilk sırada yüzde 62 ile ordu gösterildi. Fakat Kıbrıslı Türklere ‘orduya güven’ sorulmadı.

Fakat son bir yıl içinde KKTC’de yapılan kamuoyu araştırmalarında Türk askerine güven yüzde 80’in üzerinde çıkmıştı.

Kıbrıslı Türklerin Birleşmiş Milletler’e güveni yüzde 46, AB’ye güveni ise yüzde 49 olarak gösterildi.

Bunun dışında Kıbrıslı Türklerin yerel Televizyonlara güveni yüzde 47, yazılı basına güveni ise yüzde 40’ta kaldı.

Rumların tavrı

Eurobarometre sonuçlarına göre, neredeyse 10 Kıbrıslı Rum’dan 9’unun siyasi partilere güvenmediğini söylediğini yazan Fileleftheros gazetesi, Kıbrıslı Rumların çoğunluğunun, orduya, daha çok güvendikleri bir kurum olarak işaret ettiklerini aktardı.

Rumların güvendiği kurum ve araçlar arasında, Ordunun yüzde 62’yle ilk sırayı aldığını ve bunu yüzde 52’yle polis ve yüzde 48’le televizyonun izlediğini kaydeden gazete, dördüncü sırada bölgesel veya yerel kamu otoriteleri, 5’inci sırada ise Avrupa Birliği ve basının bulunduğunu belirtti.

Kıbrıslı Rumların yüzde 87’inin siyasi partilere güvenmediğini söylediğini yineleyen gazete, Rumların yüzde 66’sının hükümete, yüzde 63’ünün meclise, yüzde 61’inin kamu yönetimine, yüzde 59’unun Birleşmiş Milletlere, yüzde 58’inin ise adalet ve ulusal hukuk sistemine güvenmediklerini söylediğini de iletti.

Rumların yüzde 37’sinin Avrupa Birliğiyle ilgili olumlu bir izlenime sahip olduklarını yazan gazete, Rumların yüzde 56’sının ise AB’nin geleceği konusunda iyimser olduklarını söylediğini ifade etti.

Gazete Kıbrıslı Rumların, ülkenin şu anda karşı karşıya bulunduğu en önemli iki meselenin ekonomik durum (yüzde 30) ve göç konusu (yüzde 29) olduğunu belirttiklerini de ekledi.

Partilere değil orduya güven

Alithia gazetesi de “Partilere Değil Orduya Güveniyoruz” başlıklı haberinde, Kıbrıslı Rumların çoğunluğunun (yüzde 55) işlerin genel olarak yanlış yönde ilerlediğini, yüzde 25’inin doğru yönde ilerlediğini, yüzde 17’sinin ise ne doğru ne de yanlış yönde ilerlediğini belirttiğini yazdı.

Yaşamlarından memnuniyet duyma düzeyi konusundaki soruya, Güney Kıbrıs’ın yüzde 89’luk bir memnuniyet düzeyi gösterdiğini kaydeden gazete, bunun yüzde 84 olan Avrupa ortalamasının da üzerinde olduğuna dikkati çekti.

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2020, 11:46