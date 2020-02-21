“Kendi ayaklarımızın  üzerinde durmalıyız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman,

Girne 23 Nisan İlkokulu’nu, Anafartalar Lisesi’ni, Girne Belediyesi’ni ve CTP Ozanköy Ocak Örgütü’nü ziyaret etti.

Yapılan açıklamaya göre ziyaretlerde konuşan Erhürman, memleketin çok ciddi sorunları bulunduğunu ve bu sorunları çözmek için de Cumhurbaşkanlığı’nda yeni bir vizyona ihtiyaç olduğunu, o vizyon ortaya konulmadığı takdirde bu sorunların çözümünün çok güç olacağını söyledi.

“Ekonomik olarak ayakta durma meselesini çözemedik. Çözemediğimiz için de önceki gün gerçekleştirilen Maraş toplantısının sonrasında, yeni hastane yapılması müjdesini halkımıza Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı verdi” diyen Erhürman, bu müjdeyi vermesi gerekenin kendi Sağlık Bakanları ya da Başbakanları olduğunu ifade etti. Erhürman, şöyle konuştu:

“Eğer biz bütçemiz içerisinde bir yatırım bütçesi yaratmayı başaramazsak, o zaman bugüne kadar olduğu gibi hastanelerimizi yapamayacağız. Okullarımızı yapamayacağız. Yollarımızı yapamayacağız. Bunları yapabilmemiz için dışarıdan para gelmesini bekleyeceğiz. Burada yapmamız gereken ve yapabileceğimize yürekten inandığım şey, kendi ayakları üzerinde durabileceğimizdir. Hastanemizi de okulumuzu da yollarımızı da yapabiliriz. Ama Cumhurbaşkanlığı makamının bu işin içinde daha aktif buluşmasına ihtiyacımız var.”

“Türkiye bizimle konuşmuyor, bize konuşuyor”

Kendi ayakları üzerinde durdukları gün Türkiye’yle ilişkilerde dilin de değişeceğini dile getiren Erhürman, “Ben şu anki dili şöyle tanımlıyorum: Türkiye şu anda bizimle konuşmuyor, bize konuşuyor. Esas olması gereken iletişimdir. Bizimle konuşacağı bir durumu yaratmaktır. Biz, Türkiye Cumhuriyeti’yle de Avrupa Birliği’yle de Güney Kıbrıs’la da akıl yoluyla, diplomasi yoluyla konuşabilme becerisine sahibiz. Kendimizi anlatma becerisine sahibiz.” dedi.