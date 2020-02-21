Kırmızıçizgi net

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Ankara’da temaslarda bulunuyor.

Verilen bilgiye göre, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Sunat Atun başkanlığındaki heyet, bu kapsamda Mustafa Savaş başkanlığındaki TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonları ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmede bir konuşma yapan Mustafa Savaş, KKTC’den komite üyelerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek bu vesileyle iki ülke arasında müstesna bağların daha da güçlendiğini ifade etti.

Sunat Atun da konuşmasında, TBMM’de bulunmaktan büyük bir onur duyduklarını ifade ederek, komite hakkında bilgiler verdi.

Atun, son 10 yılda gerçekleştirilen reformlarla birlikte bütçe açıklarının daha sürdürülebilir bir noktaya geldiğini ifade ederek, gayrı safi milli hasılaya bakıldığında son 10 yılda yüzde 15’lerde olan bütçe açıklarının 2017’de denk seviyeye geldiğinin görüldüğünü vurguladı.

Atun, Gazi Meclis olan TBMM’de bulunmaktan duydukları mutluluğu ifade ederek, TBMM Komisyonu’nu KKTC’de de ağırlamak istediklerini dile getirdi.

Atun, Kıbrıs Türkü’nün Anavatanın’ın garantörlüğünden ve Mehmetçiğin varlığından vazgeçmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi heyetinde Komite, Başkanı UBP Milletvekili Sunat Atun’un yanı sıra, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve HP Milletvekili Mesut Genç bulunuyor.

Heyete, Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreteri İbrahim Avkan, Meclis Yasalar, Kararlar ve Tutanaklar Müdürü Gülay Miralay ve diğer görevliler eşlik ediyor.

Temaslar kapsamında daha sonra TBMM Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem tarafından KKTC heyetine yemek verildi.