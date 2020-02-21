Bugün devam edecek

Suna ERDEN

Girne’de 2019 yılı Ağustos ayında iş FEO Elegan isimli siteye düzenlenen yasa dışı sanal bet baskını sonrası tutuklanan iş adamı Bulut Akacan ile aynı suçlama ile yargılanan 11 sanık hakkındaki davaya dün devam edildi.

Girne Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada Akacan Holding’e inşaat malzemeleri satışı yapan Mehmet Hafızoğlu, Kalebet isimli yasa dışı sanal bet sitesinin eski çalışanı Umut Can Kanlıbaş ve Dobrabet’in eski çalışanı Gürcan Karabaş tanık olarak dinlendi.

Duruşmanın dünkü oturumunda iddia makamının 5’inci tanığı Mehmet Hafızoğlu, MEPAŞ isimli şirketin direktörü olduğunu, seramik fayans işleri yaptığını söyledi.

Hafızoğlu, Bulut Akacan’a ait inşaat işlerine malzeme sattığını ifade etti. Elegan sitesi için de ürün verdiklerini kaydeden Hafızoğlu, şöyle devam etti: Ürün satışı karşılığında düzenli ödemeler alıyorduk. Tüm işlemlerimiz kayıt altındadır. Kayıtlar MDA şirketi adına tutulmuştu. MDA şirketinin kime ait olduğunu bilmiyorum.”

Hafızoğlu: Kod adım Teoman’dı

Hafızoğlu’nun ardından 6’ıncı anık Umut Can Kanlıbaş tanık kürsüsüne çıktı. Kanlıbaş, 2018 yılı Ağustos ayında Alas isimli şahıs ile tanıştığını, bir süre sonra sanal betle ilgili iş teklifinde bulunduğunu ifade etti. Kanlıbaş şunları anlattı: Kalebet isimli sitede canlı destek ve hesap açma biriminde çalışmaya başladım. İlk zamanlarda evden daha sonra Elegan sitesinin farklı dairelerinde bu işi yaptım. Kalebet’te her türlü casino oyunu ve spor bahisleri oynatılıyordu.

Canlı destekte oyuncuların istekleri ile ilgileniyordum. Dijital para aktarımı için de internetten hesap açıyordum. Teoman kod adını kullanıyordum.

Yönetim, finans ve call-center departmanları vardı. Yönetimde Mayla ve Karan isimli iki şahıs vardı. 2019 yılının Ocak ayı ortalarında ayrıldım. Gerçek isimlerini daha sonra öğrendim. Poliste ifade verirken gösterilen resimlerden tanıdım.

Kalebet’in sorumluları Alas kod adlı Yiğit ile Barış kod adlı İrfan’dı.

Günlük konuşmalarda ve iş ortamında Kalebet’in Bulut Akacan’a ait olduğu söyleniyordu.

MDA isimli şirketi, sigortamı bu şirketin üzerinden yapacaklarını söylediklerinde duydum.

Sigortamın yapılmaması ve sitenin lisans almamasından dolayı ayrıldım.

Polis evimde arama yaptı. Telefon, sim kart ve laptop buldu. Laptop işe aitti. Bana yapacakları ödemeye karşın bendeydi.

Savunma tanığa sorular yöneltti

Kanlıbaş, Akacan’ın avukatının, “Kalebet’in lisansı kime ve hangi ülkeye aitti sorusuna ise “Lisansı vardı ama ben oradayken bitmişti. Kime ait olduğunu bilmiyorum: Yurt dışında bir ülke ama hangisi bilmiyorum” diye yanıtını verdi.

Kanlıbaş, “Çalıştığınızı söylediğiniz Elegan sitesinde kaç daire vardı, kimin kirasındaydı biliyor musunuz? Sorusuna da “Bilmiyorum” cevabını verdi.

Tanık, Okan Erdoğan’ın avukatının sorularını da yanıtladı. Tanık, Okan Erdoğan’ı site içerisinde gördünüz mü? sorusuna “Hayır” dedi. Tanık, sizde yasa dışı sanal bet faaliyetlerde bulundunuz neden sanık değil tanıksınız dedi. Mahkeme bu sorusunun sorulmasına izin vermedi.

Karabaş: Akacan’ın arkadaşı aracı oldu

Umut Can Kanlıbaş’ın ardından tanık kürsüsüne çıkan 7’inci isim Gürcan Karabaş, 1 Haziran 2019 tarihinde Dobrabet isimli bahis istesinde çalışmaya başladığını ve baskının yapıldığı 2019 yılı Ağustos ayına kadar devam ettiğini söyledi. Karabaş şunları söyledi: “Bulut Akacan’ın çok samimi bir arkadaşı aracılığıyla bu işe girdim. Dobrabet’te çalışmaya başladım. 307 numaralı dairede faaliyet gösteriyorduk. Call-center görevi yapıyordum. Kullanıcı adım Berna idi. Hepimizin bir kullanıcı adı vardı. Çalışanlar kendi aralarında Skype ile iletişim kuruyordu. Bize Skype ile telefon numaraları gönderiyorlardı. Türkiye’deki şahıslara ait bu numaraları arayıp siteye davet ediyorduk. Sabah saat 10.00’dan akşam 16.00’ya kadar çalışıyordum. Canlı destek ve finans bölümü vardiya usulü çalışıyordu. Siteye birçok kişi girip çıkıyordu. Kimsenin gerçek ismini bilmiyordum. Ofis içerisinde beraber çalışıyorduk. Özel hayatımda hiçbiri ile iletişimim olmadı. İrfan Önen call-centerin sorumlusuydu.

İşe girdiğim ilk zamanlar sigorta talep etmemiştim. Sigorta talep ettiğimde işlem yapacakları bir şirket olmadığını, benim bir işyeri ayarlamam halinde parasını vereceklerini söylediler.

Savunma ‘dairelerin sahibi kim’ diye sordu

Tanık Karabaş daha sonra sanık avukatları tarafından sorgulandı.

Karabaş, Akacan’ın avukatının sorusu üzerine, Bulut Akacan’a ismiyle bir şirket evrakı görmediğini ifade etti. Tanık bir başka soru üzerine de polisin baskınında kendisinin de olduğunu, ifadesinden sonra bırakılanlardan olduğunu söyledi.

Savunma, tanığa polis tarafından dava okunup okunmadığını da sordu. Karabaş okunmadığını da söyledi.

Savunma, “307 daire kime aitti. Sahibi kimdi. Biliyor musunuz? sorusuna da bilmiyorum cevabını verdi.

Tanık Okan Erdoğan’ın avukatının sorularını da yanıtladı. Tanık, “Okan Erdoğan’ı site içerisinde gördünüz mü? sorusuna hayır cevabını verdi.