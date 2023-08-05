Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği arasında, "Yazda İşin Hazır Projesi" işbirliği protokolü imzalandı.

Verilen bilgiye göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda düzenlenen protokol törenine Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar imza koydu.

Protokol, yaz aylarında hizmet sektöründe ( çevre, temizlik, vb.) artan işgücü ihtiyacının, 16–22 yaş arasındaki KKTC vatandaşı öğrencilerden karşılanmasını amaçlıyor.

Hayata geçirilen "Yazda İşin Hazır Projesi" ile,15 Haziran-15 Eylül tarihleri (her iki tarih de dahil) arasında; çevre, temizlik başta olmak üzere hizmet sektöründe gençler Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği tarafından istihdam edilerek, çalışma hayatında tecrübe kazanmalarına ve gelir elde etmelerine imkan sağlanıyor.

Proje kapsamında, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği istihdam ettiği öğrencilerin Sosyal Sigortalar Dairesi ve İhtiyat Sandığı Dairesi’ne kayıtlarını yaparken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İhtiyat Sandığı Dairesi İstihdam Destek Merkezi, istihdam edilen her öğrenci çalışan için yürürlükteki brüt asgari ücretin yüzde 40’ı oranında destek verecek.

Protokol, 1 Temmuz 2023 ile 30 Haziran 2028 tarihleri arasında, 15 Haziran- 15 Eylül dönemlerinde, beş yıl süreyle geçerli olacak.

Özçınar: Sosyal güvenlik şemsiyesi altında istihdam

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, proje ile 16-22 yaş arasındaki KKTC vatandaşı gençlerin yerel yönetimler tarafından yaz aylarında hizmet sektörüne kazandırılacağını ve sosyal güvenlik şemsiyesi altında istihdam edileceğini söyledi.

Belediyelerin yaz aylarında çevre ve temizlik alanında genç işgücünden yararlandığını belirten Özçınar, genç işgücünün proje ile kayıt altına alınmasının da önemine işaret etti.

Özçınar, projenin gençlerin moral ve motivasyonunu arttıracak önemli bir adım olduğuna işaret ederek, “Gençlerimizin başvuruları sürekli hale gelecek ve belediyeler de bu konuda bir işgücü yaratma şansı bulmuş olacak” dedi.

Özçınar, projenin diğer bakanlıklara da örnek olmasını temenni ederek, yalnızca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile değil, farklı bakanlıklarla işbirliği yapılarak, projenin genişletilebileceğini kaydetti.

Taçoy: Gençlere yeni fırsatlar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ise konuşmasında, devletin yerel yönetimler ve özel sektörle işbirliği içinde gençlere yeni fırsatlar sunmak için projeler hayata geçirdiğini ifade etti.

"16-22 yaş arasındaki gençlerimiz, belediyelerde yaz döneminde istihdam edilerek, çevre temizliği başta olmak üzere hizmet sektöründe çalışarak hem iş hayatına alışacak hem de içinde yaşadığı topluma daha temiz bir çevre bilinci aşılayacak" şeklinde konuşan Taçoy, turizm sezonunun canlandığı yaz aylarında belediyelerin görevlerini rahatlatması ve gençlere gelecekte yeni istihdam olanakları sunması bakımından projenin teşvik edici olduğunu kaydetti.