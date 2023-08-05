Güneyi karıştırdı

Gazimağusa Belediye Başkanı Uluçay’ın anti işgal etkinliğine davet edilmesi Güney Kıbrıs’ı karıştırdı... Ancak Uluçay’ın etkinliğe katılmayacağı belirtildi.

Politis gazetesi, Sözde Maraş Belediye Başkanı Simos Yoannu’nun, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ın bu akşam Derinya’da gerçekleştirilecek anti işgal etkinliğine davet edildiğini açıklamasının hem tepkilere yol açtığını, hem de destek mesajları yayınlandığını bildirdi.

Gazete, “Derinya Belediyesi Kültür Merkezi’nde” bu akşam saat 19:30’da gerçekleştirilecek anti işgal etkinliğinin bir önceki yıldan farkının, Uluçay’ın etkinliğe davet edilmesi ve daveti kabul etmesi olduğunu yazdı.

Söz konusu etkinlikte Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in de hazır bulunacağını vurgulayan gazete, Uluçay’ın etkinliğe katılımının birçok çevreler tarafından, Maraş göçmenlerine destek olarak nitelendirilse de ELAM, EDEK, DİKO ve Dayanışma partisinden tepki geldiğini aktardı.

Sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu ise dün konuya ilişkin açıklamasında, Uluçay’ın etkinliğe katılımına karşı çıkanların “Kıbrıslı Türklerle temasın kesilmesi gibi hedefler güden çevreler olduğunu” ifade etti.

“Uluçay buradaki insanlara destek olmak ve Kıbrıs sorununun çözümüne ve birlikte barış içinde yaşamaya hazır olduğumuz mesajını vermek için buraya geliyor” şeklinde konuşan Yoannu, Uluçay’ın etkinliğe katılacağından Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in de önceden haberi olduğunu vurguladı.

Süleyman yüzünden bölünme

Öte yandan Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Hristodulidis’in söz konusu etkinliğe katılacağını dün yaptığı açıklamayla resmen onayladı.

Gazete, bugünkü etkinliğe 12 kişilik Kıbrıslı Türk ekibinden oluşan “Othello” korosunun da katılacağını aktardı.

Fileleftheros ise konuya ilişkin haberini: “Anlaşmazlıklarla Dolu Anti İşgal Etkinliği – Süleyman Yüzünden Bölünme – Kıbrıslı Türk Belediye Başkanı’nın Maraş Etkinliğine Katılımı Sebebiyle Kavga” başlıkları altında verdiği haberinde, Uluçay’ın yarınki etkinliğe davet edilmesinin Güney Kıbrıs’ta tartışmalara sebebiyet verdiğini, Uluçay’ın bu tepkiler sonrasında etkinliğe katılıp katılmayacağının ise bilinmediğini yazdı.

Haberde, Uluçay’ın etkinliğe katılması durumunda bunun bir ilk olacağı belirtilirken, Rum hükümetinin ise, Uluçay’ın davet edilmesi konusunda bu kadar tartışma çıkmasını gereksiz gördüğü savunuldu.

Faşistler ayaklandı

Gazete haberinin devamında EDEK, ELAM ve DİKO’dan gelen tepkilere yer verirken, AKEL ve DİPA partilerinin ise Uluçay’ın katımına destek belirttiklerini yazdı.

DİKO, ELAM ve EDEK yaptıkları açıklamalarda özetle, “Maraş’ın aşamalı olarak açılmasına hiçbir zaman tepki vermeyen, sahte devlette bir makam sahibinin anti işgal etkinliğine katılamayacağını” belirterek bu katılımın “kabul edilemez olduğunu” savundular.

AKEL’den konuya ilişkin yapılan açıklamada ise, Uluçay’ın etkinliğe davet edilmesini memnunlukla karşıladıkları ifade edilirken, DİPA’nın açıklamasında ise Uluçay’ın, Rum Yönetimi Başkanı ve diğer Rum yetkililerin olduğu bir etkinliğe katılmasının “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin dolaylı tanınması olarak da yorumlanabileceği” iddiasında bulundu.

Tam bir çılgınlık

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: Türkiye’yi Kınayacağı İçin Tepki – Çılgınlık: İşgal Bölgelerinde Tepki Gösterileceğine Özgür Bölgelerde Tepki Gösteriliyor.

Haravgi: Maraş’ın İadesi ve Yeniden Birleşme İçin Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumlardan Ortak Mücadele – Kıbrıslı Türk Mağusa Belediye Başkanının Katılımı Çözüm Hedefinin Ortak Olduğu Umudunu Yaratıyor.