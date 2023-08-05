Teminatla serbest

Suna ERDEN

Lefkoşa’da otostop çeken 22 yaşındaki üniversite öğrencisi kızı aracına aldıktan sonra cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Pakistanlı Üzair Ali dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Genç kıza, “Seks seviyor musun, seks istiyor musun? dedikten sonra bacaklarını okşadığı belirtilen zanlının tutuklu yargılanması talep edildi. Avukatının itirazı üzerine mahkeme, Üzair Ali’nin tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 30 Temmuz 2023 tarihinde saat 22.30 sıralarında meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının Abdi İpekçi Caddesi’nde otostop çeken Z.K.’yi (K-22) aracına aldıktan sonra

“Seks seviyor musun, seks istiyor musun?" diyerek, cinsel tacizde bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının akabinde genç kızın, her iki bacağını okşamak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu aktardı.

Polis memuru, zanlının şikayet üzerine aynı tarihte tespit edilerek tutuklandığını ve mesele ile ilgili olarak tercüman aracılığı ile bir takım beyanlarda bulunduğunu ve suçlamaları kabul ettiğini söyledi.

Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını belirterek, Pakistan uyruklu zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

25 bin nakit ödedi

Zanlının avukatı tutuklu yargı talebine itiraz etti. Avukat Levent Kızılduman, zanlının ülkede çalışma izni ile bulunduğuna değindi. Kızılduman, Kıbrıs’ta araçların sağ direksiyon olduğunu, zanlının araç kullanırken, sağ eliyle tacizde bulunmasının mümkün olmadığını, şikayetçinin şahadetini destekleyen şahadet olmadığını ifade ederek, tutuksuz yargı talep etti.

Aktarılan beyanları değerlendiren mahkeme, zanlının 25 bin TL nakit teminat yatırması, 2 kefilin 200’er bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.